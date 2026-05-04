Per gerumą ir tikėjimą – į stipresnę bendrystę.

Balandžio 10-12 dienomis Birštono parapijos Carite lankėsi svečiai iš Vokietijos Žemutinės Saksonijos žemės Emslando krašto RHede/Ems katalikiškosios parapijos. Jie atvyko ne tuščiomis – atvežė medicininių ir higienos priemonių labdarą, skirtą sveikatos problemų turintiems žmonėms. Ši prasminga bendrystė tarp parapijų tęsiasi jau antrus metus ir kas kartą vis labiau stiprėja.
Viešnagės metu svečiai kartu su Birštono Caritas aktyvu aplankė Išlaužo Dievo Dvaro šventovę, dalyvavo šv. Mišiose, klausėsi kunigo Viliaus Sikorskio pasakojimų apie šios šventovės istoriją, jos kūrimą ir puoselėjimą. Taip pat susipažino su Birštono sakraliniame muziejuje eksponuojama paroda ir sakraliniu paveldu, lankęsi Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos katedroje, susitiko su klebonu Algiu Ananiu ir vikaru Mindaugu Grenda, aptarė paramos galimybes.
Ypatingai prasmingas ir dvasingas tapo svečių sutikimo vakaras, subūręs Birštono Caritas bendruomenę. Jame dalyvavo monsinjoras, kunigas Rimvydas Jurkevičius bei Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kurį su atvykusiais svečiais sieja bendrystė jau 20 metų. Ne mažiau šiltas buvo ir atsisveikinimo vakaras, vykęs Birštono bendruomenės namuose. Kartu su Caritas savanoriais, svečiais iš Kaišiadorių dar kartą pajausta tikra bendrystė – skambėjo abiejų šalių dainos, sukosi šokiai, o svarbiausia – nuoširdūs padėkos žodžiai vieni kiitems.
Nuoširdžią padėka skiriame Birštono Caritas aktyvui už turiningą ir šiltą svečių priėmimą, Lėckų šeimos ūkiui už dovanas svečiams, svečių namams „Audenis“ , sušinei „Susitikimas“ už vaišes, koordinatorėms iš Kaišiadorių bei Birštono savivaldybei už suteiktą pagalbą ir palaikymą. Nuoširdų ačiū tariame svečiams iš Vokietijos, kurie netausodami savo laiko, energijos, kupini gerumo, meilės stengiasi palengvinti daugelio žmonių gyvenimą.
Ši viešnagė dar kartą parodė, kad tikroji bendrystė neturi sienų – ji gimsta iš gerumo, atjautos , noro padėti ir būti kartu. Labdara jau pasiekė ne vieną sergantį, Prienų ligoninę, Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių. Esant poreikiui, kviečiame kreiptis tel. +37060042234.
Birštono dekanato Caritas koordinatorė
Nijolė Jakimonienė
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-