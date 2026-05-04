Per gerumą ir tikėjimą – į stipresnę bendrystę.

4 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Balandžio 10-12 dienomis Birštono parapijos Carite lankėsi svečiai iš Vokietijos Žemutinės Saksonijos žemės Emslando krašto RHede/Ems katalikiškosios parapijos. Jie atvyko ne tuščiomis – atvežė medicininių ir higienos priemonių labdarą, skirtą sveikatos problemų turintiems žmonėms. Ši prasminga bendrystė tarp parapijų tęsiasi jau antrus metus ir kas kartą vis labiau stiprėja.
Viešnagės metu svečiai kartu su Birštono Caritas aktyvu aplankė Išlaužo Dievo Dvaro šventovę, dalyvavo šv. Mišiose, klausėsi kunigo Viliaus Sikorskio pasakojimų apie šios šventovės istoriją, jos kūrimą ir puoselėjimą. Taip pat susipažino su Birštono sakraliniame muziejuje eksponuojama paroda ir sakraliniu paveldu, lankęsi Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos katedroje, susitiko su klebonu Algiu Ananiu ir vikaru Mindaugu Grenda, aptarė paramos galimybes.
Ypatingai prasmingas ir dvasingas tapo svečių sutikimo vakaras, subūręs Birštono Caritas bendruomenę. Jame dalyvavo monsinjoras, kunigas Rimvydas Jurkevičius bei Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kurį su atvykusiais svečiais sieja bendrystė jau 20 metų. Ne mažiau šiltas buvo ir atsisveikinimo vakaras, vykęs Birštono bendruomenės namuose. Kartu su Caritas savanoriais, svečiais iš Kaišiadorių dar kartą pajausta tikra bendrystė – skambėjo abiejų šalių dainos, sukosi šokiai, o svarbiausia – nuoširdūs padėkos žodžiai vieni kiitems.
Nuoširdžią padėka skiriame Birštono Caritas aktyvui už turiningą ir šiltą svečių priėmimą, Lėckų šeimos ūkiui už dovanas svečiams, svečių namams „Audenis“ , sušinei „Susitikimas“ už vaišes, koordinatorėms iš Kaišiadorių bei Birštono savivaldybei už suteiktą pagalbą ir palaikymą. Nuoširdų ačiū tariame svečiams iš Vokietijos, kurie netausodami savo laiko, energijos, kupini gerumo, meilės stengiasi palengvinti daugelio žmonių gyvenimą.
Ši viešnagė dar kartą parodė, kad tikroji bendrystė neturi sienų – ji gimsta iš gerumo, atjautos , noro padėti ir būti kartu. Labdara jau pasiekė ne vieną sergantį, Prienų ligoninę, Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių. Esant poreikiui, kviečiame kreiptis tel. +37060042234.
Birštono dekanato Caritas koordinatorė
Nijolė Jakimonienė

