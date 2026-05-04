Be melioracijos, kelių problemų, rūpi ir vaikų užimtumas

Balandžio 20 dieną į Šaulių namus susirinkusiems gyventojams Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas glaustai pristatė 2025 metų veiklos ataskaitą, akcentuodamas pagal atskiras programas nuveiktus darbus, pasidalindamas iššūkiais, ateities planais, padėkodamas partneriams ir gyventojams už bendradarbiavimą. Seniūnas ilgai neužtruko, paliko laiko gyvam pokalbiui ir diskusijoms su gyventojais.
Iš veiveriškių pasisakymų, pasiūlymų ir pastabų ryškėja, kad Veiverių seniūnijoje vienas iš aktualiausių, gyventojams labiausiai rūpimų klausimų – viešosios infrastruktūros priežiūra ir plėtra, gyvenamosios aplinkos pritaikymas gyventojų patogumui.
Gyventojai teiravosi, kada seniūnijoje prasidės vandentvarkos projekto darbai, reiškė pretenzijas dėl galimai nekokybiškai seniūnijoje įgyvendinto melioracijos projekto, paviešino problemas dėl semiamų kelių ir sklypų.
Veiverių seniūnijoje veikia net 16 sodų bendrijų, kurių gyventojai ir pas juos besilankiusiam merui A.Vaicekauskui, ir seniūnijos susirinkime išsakė nusiskundimų dėl prastos kelių būklės, automobilių keliamų dulkių, prašė įrengti greitį ribojančius kelio ženklus ar užtikrinti policijos kontrolę.
Seniūno nuomone, soduose yra ir kitų problemų – sklypai be numeracijos, nesutvarkytos teritorijos, neužtikrinta galimybė kompostuoti žaliąsias atliekas.
Viena gyventoja Veiverių miestelyje, ties Kaštonų ir Kauno gatvių susikirtimu, pasigedo kelio ženklo, įspėjančio vairuotojus apie važiavimo per nereguliuojamas sankryžas ir pirmumo tvarką, dėl to, pasak jos, jau buvo kilusių avarinių situacijų.
Leskavos gyventojai prašė šiek tiek daugiau investuoti į šią gyvenvietę. Jų teigimu, čia gyvenančiose šeimose auga nemažai vaikų, todėl jų užimtumui būtina įrengti žaidimų aikštelę, šioms reikmėms vienas gyventojas netgi siūlė padovanoti žemės sklypą. Tėvai išsakė ir susirūpinimą dėl mokinių saugumo. Pasak jų, tamsiuoju metu jiems tenka laukti neapšviestoje stotelėje, todėl reikėtų įrengti šviestuvą.
Savivaldybei padėkota už suderintą patogų viešojo transporto tvarkaraštį, tačiau atkreiptas dėmesys į tai, kad mažas mikroautobusas, kuriuo mokiniai vyksta į pamokas Prienuose, dažniausiai būna perpildytas.
Kaip ir kitose seniūnijose, kelti klausimai dėl konkrečių kelių ir pralaidų tvarkymo, rangovų atsakomybės, nuo Mauručių Veiverių link vedančio pėsčiųjų-dviračių tako remonto.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemeras Deividas Dargužis, seniūnas Vaclovas Ramanauskas atsakė į gyventojų keltus klausimus, paaiškino, kokios yra galimybės atliepti jų lūkesčius. Pasak jų, į skundus dėl paviršinio vandens semiamų sklypų ir užsikimšusių pralaidų jau reaguota, atlikti tam tikri darbai ar bandoma rasti būdą, kaip padėti besikreipusiems žmonėms. Kiekvienas atvejis yra skirtingas, todėl akcentuota, kad neretai ir patys gyventojai, kilus problemoms, turi prisiimti atsakomybę, dėti daugiau pastangų jų šalinimui, geranoriškai bendrauti su kaimynais, seniūnija, ieškant reikiamo sprendimo.
Meras ir vicemeras patikino, kad viena iš didžiausių, pagal gyventojų skaičių gausi Veiverių seniūnija turi perspektyvų plėstis, todėl ir Savivaldybė, planuodama darbus, teikia jai prioritetą, skiria nemažai investicijų šio krašto patrauklumo didinimui, kelių ir viešųjų erdvių tvarkymui bei atnaujinimui, viešųjų paslaugų gerinimui.
Dar šiemet planuojama pradėti didelės vertės kelių kapitalinio remonto darbus trijuose objektuose – Vilties ir Sodų gatvėse Skriaudžiuose, Kaštonų gatvėje Veiveriuose. Numatyta sutvarkyti privažiavimus ir automobilių stovėjimo aikšteles Aušros g. Veiveriuose ir Ragaišinės g. Padrečių kaime.
Pernai Savivaldybė skyrė 80 tūkst. eurų Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro stogo remontui, šiemet įstaiga sulauks apie 200 tūkst. eurų tolimesniems darbams. Investuojama ir į Suvalkijos gimnazijos skyrių aplinkos gerinimą. Šio apsilankymo seniūnijoje metu su kultūros įstaigų atstovais aptarti klausimai dėl įvažiavimo kelio į Skriaudžių buities muziejų įrengimo bei teritorijos aptvėrimo.
Skriaudžiuose įrengtas stadionas, įsėta veja, ketinama išmontuoti prie kultūros ir laisvalaikio centro esančią vandens talpą. Mauručiuose žadama sutvarkyti vandenvietę. Jau kitais metais seniūnijoje turėtų prasidėti europinėmis, savivaldybės ir UAB „Prienų vandenys“ lėšomis finansuojamo vandentvarkos projekto darbai, atskirose gatvėse numatyta patiesti 4300 m vandentiekio ir 7100 m nuotekų tinklų. Anot mero, svarbu, kad gyventojai, pareiškę norą jungtis prie centralizuotų tinklų, vėliau savo įsipareigojimus tesėtų.
Susirinkime kalbėta ne vien apie problemas, pasidžiaugta sėkmingai verslo įgyvendintais Vietos veiklos projektais, seniūnijos, vietos bendruomenių, įstaigų, gyventojų aktyvumu, paraginta daugiau pasitikėti vieniems kitais ir drauge spręsti vietos aktualijas.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotrauka
