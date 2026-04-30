Širdimi dirbanti „Versmės“ masažuotoja Genovaitė Blekaitienė įvertinta valstybiniu apdovanojimu

30 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2026 metais Sveikatos apsaugos ministerijos kasmetiniuose apdovanojimuose ypatingas įvertinimas skirtas ilgametei „Versmės“ sanatorijos masažuotojai Genovaitei Blekaitienei – jai suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos sistemos darbuotojo vardas.
Tai ne tik garbingas titulas – tai padėka už daugybę metų tyliai, kantriai ir su meile atliekamo darbo. Genovaitė – viena tų žmonių, kurių rankose gyja ne tik kūnas, bet ir siela. Jos profesionalumas, nuoširdus rūpestis kiekvienu pacientu, gebėjimas išklausyti ir padėti – tai vertybės, kurias kasdien jaučia visi, peržengę jos kabineto slenkstį.
Apdovanojimas įteiktas iškilmingos ceremonijos metu – tiesiai iš Sveikatos apsaugos ministrės rankų. Tuo tarpu „Versmės“ bendruomenė savo kolegę pasveikino taip, kaip moka geriausiai – su šiluma, dėkingumu ir pagarba. Sanatorijos direktorė Rasa Noreikienė įteikė gėles bei asmeninę padėką, pabrėždama, kad Genovaitės darbas – tai įkvėpimas visai komandai.
Šis įvertinimas – ne tik jos asmeninis pasiekimas, bet ir jautrus priminimas, kokią didelę galią turi nuoširdus rūpestis kitu žmogumi, tapęs įkvėpimu ir pasididžiavimu visai „Versmės“ sanatorijos bendruomenei.
„Versmės“ sanatorijos informacija

