Širdimi dirbanti „Versmės“ masažuotoja Genovaitė Blekaitienė įvertinta valstybiniu apdovanojimu

2026 metais Sveikatos apsaugos ministerijos kasmetiniuose apdovanojimuose ypatingas įvertinimas skirtas ilgametei „Versmės“ sanatorijos masažuotojai Genovaitei Blekaitienei – jai suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos sistemos darbuotojo vardas.
Tai ne tik garbingas titulas – tai padėka už daugybę metų tyliai, kantriai ir su meile atliekamo darbo. Genovaitė – viena tų žmonių, kurių rankose gyja ne tik kūnas, bet ir siela. Jos profesionalumas, nuoširdus rūpestis kiekvienu pacientu, gebėjimas išklausyti ir padėti – tai vertybės, kurias kasdien jaučia visi, peržengę jos kabineto slenkstį.
Apdovanojimas įteiktas iškilmingos ceremonijos metu – tiesiai iš Sveikatos apsaugos ministrės rankų. Tuo tarpu „Versmės“ bendruomenė savo kolegę pasveikino taip, kaip moka geriausiai – su šiluma, dėkingumu ir pagarba. Sanatorijos direktorė Rasa Noreikienė įteikė gėles bei asmeninę padėką, pabrėždama, kad Genovaitės darbas – tai įkvėpimas visai komandai.
Šis įvertinimas – ne tik jos asmeninis pasiekimas, bet ir jautrus priminimas, kokią didelę galią turi nuoširdus rūpestis kitu žmogumi, tapęs įkvėpimu ir pasididžiavimu visai „Versmės“ sanatorijos bendruomenei.
„Versmės“ sanatorijos informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas" iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas" (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
