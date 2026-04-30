Prienuose planuojama nauja šiuolaikinio meno instaliacija „Namas“

30 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Pastaraisiais metais Prienai vis labiau puošiasi meniniais akcentais – nuo krašto tradicijas ir savitumą įprasminančių medžio skulptūrų iki šiuolaikinio meno sprendimų, kviečiančių stabtelėti ir pažvelgti į Prienus kitomis akimis – ne tik kaip į kelią, vedantį į Birštoną, Alytų, Kauną ar Marijampolę, bet ir kaip į savitą istoriją ir išskirtinį charakterį turintį miestą.
Šią vasarą Prienuose atsiras dar vienas naujas, išskirtinis meninis akcentas – interaktyvi šiuolaikinio meno instaliacija „Namas“. Anot projekto iniciatorių, „Fieldtrip“ studijos kūrybinės komandos, naujas projektas kvies bendruomenę šiuolaikinį meną patirti kitaip – ne galerijose ar muziejuje, o tiesiog viešoje erdvėje, arčiau kasdienybės.
Pačios būdamos mamos, „Fieldtrip“ studijos atstovės Roberta Žvirblytė-Zuzevičė ir Neringa Miller pastebi, jog vaikai į pasaulį žvelgia kitaip nei suaugusieji – pozityviai ir kūrybiškai, – o ir šias savybes svarbu ne tik išsaugoti, bet ir skatinti, todėl ši meninė instaliacija pirmiausia skirta vaikams, tačiau atvira visai bendruomenei.
Pasak projekto koordinatorės N. Miller, viena svarbiausių šiuolaikinio meno savybių yra ta, kad jis nesiūlo vieno teisingo sprendimo, šiuolaikinis menas ugdo gebėjimą išbūti neapibrėžtume, mąstyti kritiškai, kelti klausimus, gebėjimą suprasti, kad pasaulis yra daugiasluoksnis.
Planuojama, jog naujas, nors prieniečiams gal kiek neįprastas, projektas sujungs meną, architektūrą ir edukaciją. Anot kūrybinės komandos, vieša ir interaktyvi meninė instaliacija – tai atviro tipo erdvinė struktūra, įkvėpta pažįstamos namų idėjos, nes namų aplinka mums leidžia pasijausti saugiai ir drauge drąsiau tyrinėti tai, kas yra nauja, dar nepažįstama.
Netrukus Prienuose, Tyliojoje gatvėje, atsirasiantis namas turės stogą, sienas, grindis, tris atskiras erdves, skirtas ir aktyviai, ir ramiai veiklai bei susibūrimams, stumdomus „baldus“, kitas interjero detales. Tiesa, tai nebus tradicinis žaidimų namukas, veikiau nebaigtas namas, kurį savo vaizduotėje baigti statyti turės patys lankytojai.
Įdomu tai, kad naujoje erdvėje bus integruojama Lietuvoje žinomų menininkų Indros Marcinkevičienės ir Vilmanto Marcinkevičiaus kūryba. Menininkės I. Marcinkevičienės darbai bus integruojami į ramiąją zoną. Jos tekstilės instaliacija bus tarsi aliuzija į motinos ir globėjos vaizdinį, paliekant vietos ir individualiai interpretacijai. O tapytojo V. Marcinkevičiaus kūryba bus pristatoma kaip keraminių objektų serija, kuri kvies pamąstyti apie draugystę ir žmonių santykius. Instaliacijoje bus eksponuojami ir pačių vaikų kūriniai, kuriuos gegužės 5 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyksiančioje edukacijoje jie kurs kartu su menininku V. Marcinkevičiumi.
Balandžio 22 dieną vykusiame viešame naujos instaliacijos pristatyme visuomenės atstovai galėjo susipažinti su projekto idėja, vizualizacija ir teikti pasiūlymus. Į pristatymą atvyko kultūros srities atstovų, menininkų, pedagogų, Savivaldybės vadovai. Susirinkusieji domėjosi, iš kokių medžiagų bus statoma ši erdvė, kiek laiko ji tarnaus visuomenei. Prieniečiai vylėsi, kad vienoje iš namo zonų atsiras galimybė vykdyti edukacijas, todėl buvo keltas klausimas dėl didesnio stogelio. Reaguodamos į susirinkusiųjų klausimus, projekto architektė R. Žvirblytė-Zuzevičė ir koordinatorė N. Miller atsakė, jog instaliacija bus pagaminta iš klijuotos medienos, todėl bus ilgaamžė, tačiau tai bus ne kūrybinė, o susibūrimų erdvė, tam tikras šiuolaikinio meno startas Prienuose, o jei Savivaldybė matys poreikį, šią instaliaciją bus galima gražiai pratęsti.
Rimantė Jančauskaitė

Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas

