Geriausia metų medicinos darbuotoja – gydytoja Lina Aleknavičienė

Balandžio 27 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusiame šventiniame renginyje Medicinos darbuotojų dienos proga už profesinės veiklos nuopelnus, kompetenciją, iniciatyvas, aktyvumą bendruomeninėje veikloje pagerbti Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medikai, jiems koncertavo atlikėja Aldegunda.
Meras Alvydas Vaicekauskas pasveikino šios labai svarbios profesijos atstovus, padėkojo jiems už atsakingą darbą. Meras kartu su savivaldybės sveikatos reikalų koordinatoriumi Virginijumi Slauta įteikė padėkos raštus ir gėles 28 medikams – asmens sveikatos priežiūros centrų, gydymo įstaigų gydytojams, slaugytojams, slaugytojų padėjėjams, odontologams, visuomenės sveikatos, kineziterapijos ir kitų sričių specialistams, aptarnaujančiojo personalo atstovams, kurių kandidatūras įstaigos teikė Prienų rajono savivaldybės Metų medicinos darbuotojo apdovanojimams.
Nuoširdžius socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės sveikinimus ir linkėjimus medikams perdavė patarėja Daiva Macijauskienė.
Šiemet mero potvarkiu sudarytos atrankos komisijos vertinimu iš kandidatų „Geriausia metų medicinos darbuotoja“ išrinkta VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja Lina ALEKNAVIČIENĖ. Jai ši nominacija skirta už gyvenimo nuopelnus. A.Vaicekauskas gydytojai įteikė padėkos raštą, piniginį čekį ir gėlių puokštę.
Ši gydytoja nusipelno nuoširdžiausių padėkos žodžių už tai, kad dešimtmečius atsakingai – nuo kūdikystės iki pilnametystės – rūpinosi jaunųjų prieniečių sveikata, mažiesiems pacientams susirgus lankė juos namuose, teikė patarimus ir pagalbą tėveliams, neskaičiuodama savo darbo valandų. Pasitikėjimas ir glaudus tarpusavio ryšys su pacientais išliko, užaugę ir sukūrę savo šeimas jie gydytojai patikėjo ir savo vaikų sveikatos problemas.
Pirminėje sveikatos priežiūros grandyje įgyvendinant šeimos gydytojo instituciją, L.Aleknavičienė 2009 m. įgijo šeimos gydytojo licenciją.
Gydytoja vertinama kaip išmintinga ir įžvalgi medikė, gebanti suprasti ne tik ligą, bet ir žmogų. Pacientams imponuoja jos kantrybė ir nuoširdus dėmesingumas, gebėjimas bet kokiomis aplinkybėmis išklausyti ir nuraminti.
Pasak gydytojos, Marijampolėje baigusi vidurinę mokyklą, ji išvyko į sostinę, ketindama studijuoti ekonomiką ar matematiką, tačiau, patarta giminaitės, pasirinko medicinos studijas, kuriose taipogi reikia ir tiksliųjų mokslų žinių, ir loginio mąstymo. 1976 m. su aukso medaliu baigė Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultetą. Įgijusi gydytojos pediatrės kvalifikaciją, gavo paskyrimą į Alytaus ligoninę. 1980 m. pradėjo dirbti Prienų rajono centrinėje ligoninėje apylinkės gydytoja pediatre. Nuo 1997 m. spalio perėjo dirbti į VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą.
Lina Aleknavičienė mediko profesijai skyrė bemaž penkis dešimtmečius. „Nors medicinoje nuolat vyksta reformos, keičiasi sistema, vaistai, aparatūra, pacientai, medikų kantrybė ir ištikimybė profesijai išlieka. Neretai jaučiamės kaip realybės šou, susiduriame su problemomis, tenka rasti sprendimo būdus, būti ištvermingiems ir šypsotis. (…) Todėl mediko darbe yra labai svarbu parama ir pritarimas. Ačiū jums labai,“ – po apdovanojimo gydytoja dėkojo savivaldybės ir įstaigos vadovams, kolegoms ir bičiuliams už supratimą ir nuolatinį palaikymą.
L.Aleknavičienė Prienuose yra gerai žinoma kaip visuomenininkė, jaunųjų skautų vadovė, viena iš Pietų krašto skautų sąskrydžių, stovyklų, konkursų organizatorių. Prienų krašto skautų tunto veikloje ji aktyviai dalyvauja nuo 1991 metų, kartu su vyru Jonu bene pirmieji iš prieniečių davė skautų įžodį. Skautijos veiklos principais sudomino ne tik dukrą Eglę, sūnus Gediminą ir Joną, bet ir nemažą būrį Prienų rajono jaunimo.
„Gyvenimo“ informacija
Dalės Lazauskienės nuotraukos