Birštono savivaldybei – Lietuvos verslo konfederacijos įvertinimas

30 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Balandžio 21 d. Birštono savivaldybei įteiktas Lietuvos verslo konfederacijos apdovanojimas „Už teisingus sprendimus verslui“. Apdovanojimą ir padėką Birštono savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei įteikė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
Kartu su simboline statulėle Birštono savivaldybei skirta padėka už sprendimą sumažinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus verslui. Šis sprendimas įvertintas kaip prisidedantis prie palankesnės, stabilesnės ir aiškesnės verslo aplinkos kūrimo, skatinantis investicijas bei verslo plėtrą savivaldybėje.
Įvertinimas patvirtina nuoseklų Savivaldybės darbą priimant sprendimus, orientuotus į vietos ekonomikos stiprinimą, verslo augimą ir palankias sąlygas investuotojams. Tikimasi, kad tokie sprendimai ir toliau prisidės prie naujų galimybių kūrimo, darbo vietų augimo bei darnaus kurorto vystymosi.
Birštono savivaldybės informacija

