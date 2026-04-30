Birštone – naujas sakurų parkas

30 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono savivaldybės vadovai kartu su Administracijos skyrių darbuotojais prie sanatorijos „Versmė“ pasodino sakurų parką. Ši nauja gamtos erdvė – tai prasmingo Japonijos ambasados Lietuvoje, Lietuvos Respublikos ambasados Japonijoje, Japonijos sakurų asociacijos ir Birštono savivaldybės bendradarbiavimo rezultatas.
Merės Nijolės Dirginčienės teigimu, simbolinė parko atidarymo ceremonija numatyta liepos mėnesį su svečiais iš Japonijos – tai bus dar viena graži proga susiburti ir pasidžiaugti šiuo bendru projektu.
„Tikiu, kad kiekvieną pavasarį pražystantys sakurų žiedai ne tik papuoš Birštoną, bet ir primins apie draugystę, jungiančią Lietuvą ir Japoniją, kvies sustoti ir pasigrožėti gamtos grožiu,“ – sakė merė.

