Dokumentinis teatras – tai išgirstos istorijos, kuriose gyva istorija ir drąsi kūrybos jėga

Balandžio 18 dieną Birštono seniūnijos salėje rinkosi kultūros bendruomenė į Birštono kultūros centro organizuojamo projekto „Kompetencijų ugdymas teatre „ATEIK. IŠMOK. PRITAIKYK.“ veiklas.
Seminarą-kūrybinę laboratoriją „Išgirstos istorijos: įvadas į dokumentinį teatrą“ vedė aktorė ir režisierė Lina Jankauskaitė-Peleckienė, kviesdama į įtraukiančią, emociškai stiprią ir prasmingą teatro kryptį, kuri visame pasaulyje įgauna vis daugiau aktualumo. Nuo pat pirmų akimirkų nestigo noro kuo giliau išsiaiškinti dokumentinio teatro subtilybes, pateikimo būdus ir galią. Juk tai meninė erdvė, kurioje tikrovė ir kūryba susitinka, o autentiški žmonių balsai, istorijos tampa dramaturgijos šerdimi, kur asmeniniai liudijimai gali atverti skaudžią tiesą, tapusią istorijos dalimi, nes dokumentinis teatras kyla iš pačio gyvenimo. Diskutavome, kokią vietą dokumentinis teatras, kuris klausia, analizuoja, kelia socialinius klausimus, kalba apie bendruomenės istorijas – gali užimti mėgėjų teatro veikloje.
Mokymus vainikavo gyvas, nuoširdus ir prasmingas susitikimas su tikrove, į kurį kvietė Birštono ir Prienų krašto kūrėjų klubo „Gabija“ nariai – Valė Petkevičienė, Aušra Sarnickienė, Alfredas Mekionis, Jurgis Montvila. Džiaugiamės, kad išlaikydami autentiškumą, paveikiai ir turiningai per poezijos ir prozos prizmę klubo nariai atliepė seminaro temą, skaitydami žmonių liudijimus apie pokario laikotarpį, taip galėdami pažinti dokumentinį teatrą per kūrybinę patirtį ir atsigręžti į tautos istoriją, kuri ir šiandienos kūryboje įsitvirtina kaip gilus patriotizmo, pagarbos ir vertybės jausmas.
U(A)mbra teatro dokumentinis spektaklis „Dvi moterys“, režisierė Rasuolė Andriukaitienė, leido pažvelgti į moters likimą, paremtą partizanų ryšininkės prisiminimais, kur gvildenama išskirtinai moteriškos patirties tema didžiuliame istoriniame kontekste, kalbama apie skausmą, kuris neišnyksta, ir gijimą, kuris įmanomas per bendrą atmintį. Tai – balto ir juodo, šviesos ir tamsos, vilties ir prisiminimų, vienatvės ir bendrystės sąveika. Pasitelkiant autentiškus buvusios partizanų ryšininkės Joanos Dijokaitės Kerežienės prisiminimus „Dvasios palaužti nepajėgs…“ – spektaklis kvietė žiūrovą kartu ieškoti tiesos, drąsos ir atleidimo.
Projektas, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, įsibėgėja ir kviečia aktyviai dalyvauti veiklose. Gegužės 17 dieną bandysime jaukintis šešėlių teatrą, o gegužės 30 dieną nersime į improvizacijos platybes. Registruotis į mokymus: 0614 44126 arba beatukasu@gmail.com
Birštono bendruomenės informacija
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-