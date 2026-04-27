Vicemeras Vytas Kederys dalyvavo LSA suvažiavime

Balandžio 16 dieną Vilniuje vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų XXXIII suvažiavimas, kuriame dalyvavo Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys. Renginyje aptarti aktualiausi vietos savivaldos klausimai, pristatytos tarptautinių ekspertų įžvalgos bei priimti svarbūs sprendimai.
Suvažiavimo nariams buvo pristatytos Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo Lietuvoje monitoringo rekomendacijos. Jose konstatuota, kad perteklinis nacionalinės valdžios reguliavimas ir ribotos galimybės savivaldybėms didinti savo pajamų šaltinius riboja jų finansinį savarankiškumą. Pažymėta, kad Lietuvoje savivaldybių savarankiškos lėšos sudaro tik apie 17–20 proc. viso biudžeto, o likusi dalis priklauso nuo Vyriausybės ir Seimo sprendimų. Taip pat atkreiptas dėmesys į ribojamas skolinimosi galimybes, kurias siūloma plėsti.
Suvažiavimo metu Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis pristatė 2025 metų veiklos ataskaitą, apimančią svarbiausias sritis – nuo finansų, švietimo, socialinių reikalų iki aplinkosaugos, gynybos ir tarptautinio bendradarbiavimo. Pritarta 2026–2028 metų komunikacijos strategijai, pasisakė suvažiavimo delegatai, išklausyti Revizijos ir Mandatų komisijų pranešimai.
Renginyje taip pat priimti svarbūs organizaciniai sprendimai – patvirtinti atnaujinti asociacijos įstatai, 2025 metų finansinė sąmata bei 2026 metų nario mokesčio planas. Naujuoju Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentu patvirtintas Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.
Suvažiavimo metu priimtos ir kelios aktualios rezoliucijos. Viena jų susijusi su merų darbo užmokesčiu – pabrėžta, kad po 2023 metais įsigaliojusio naujo vietos savivaldos modelio merams tenkanti atsakomybė ir darbo apimtys išaugo, tačiau atlyginimai nebuvo atitinkamai peržiūrėti. Taip pat priimta rezoliucija dėl universalios paskirties požeminės infrastruktūros vystymo, kuri galėtų būti naudojama ir kasdienėms reikmėms, ir pasirengimui ekstremalioms situacijoms.
Dalyvavimas suvažiavime sudarė galimybę aptarti savivaldybėms aktualius iššūkius, keistis patirtimi ir stiprinti bendradarbiavimą siekiant efektyvesnės ir savarankiškesnės vietos savivaldos.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
