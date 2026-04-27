Puikūs šokėjų pasiekimai

27 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Naujojoje Akmenėje vyko Atvirasis Lietuvos rungtynių šokių čempionatas, subūręs apie 270 sportininkių iš įvairių Lietuvos miestų bei Latvijos.
Varžybos išsiskyrė aukštu lygiu, stipria konkurencija ir įspūdingais pasirodymais.
HOOO studijos trenerės Justynos Baranovskos vadovaujamos sportininkės čempionate pasiekė įspūdingų laimėjimų.
Karilė Čižikaitė ir Milita Anglickaitė („Urban Cheer Dance Double“) iškovojo antrą vietą.
Kamilė Mardosaitė, Gustė Šileikaitė, Akvilė Šileikaitė, Rugilė Lankevičiūtė, Mėta Maciulevičiūtė, Luknė Barysaitė, Gabrielė Bajoraitė („Pom dance Junior“) pelnė 1 – 6 vietas.
Goda Čepulinskaitė, Ema Mažulytė, Milita Anglickaitė, Emilė Židonytė, Karilė Čižikaitė, Ugnė Lankevičiūtė („Pom dance Junior 1“) užėmė 11 vietą.
Birštono sporto centras didžiuojasi jaunosiomis sportininkėmis ir jų pasiekimais.

