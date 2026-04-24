Diskutuota apie naujas idėjas ir Prienų verslo įvaizdį

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės narių susitikime, vykusiame kavinėje „Teka teka“, buvo pasidalinta idėjomis apie tai, kokius darbus verslo bendruomenė galėtų nuveikti kartu.
Buvo diskutuota apie gimusį pasiūlymą Prienuose įrengti Kneipo taką. Tai galėtų būti ne tik sveikatingumo erdvė, bet ir miesto traukos objektas, kuriantis vertę, bendruomenei ir verslui. Sutarta ieškoti bendradarbiavimo galimybių bei įvertinti praktinius įgyvendinimo žingsnius.
Didelio susidomėjimo ir palaikymo sulaukė „Kermošiaus mieste“ iniciatyva. Jos esmė – galimybė kurti gyvą, įtraukiantį ir išskirtinį miesto renginį, kuris stiprintų verslų matomumą, skatintų bendruomeniškumą bei kurtų miesto patrauklumą. Tai taip sietųsi ir su Prienų istorija.
Ypač jeigu kermošiaus vieta taptų erdvė Revuonos piliakalnio teritorijoje, kur nuolat vienai dienai būtų atkuriama pilies dvasia. Taigi tai apjungtų ne tik prekybinį kermošių, bet ir kultūrines, edukacines bei patyrimines veiklas, suteikiančias progą miestiečiams ir svečiams iš naujo atrasti vietos istoriją.
Atstovybės nariai taip pat pritarė minčiai dalyvauti Prienų miesto šventėje.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
