Birštono „Versmė“ dramatiškoje dvikovoje apgynė rajono krepšinio pirmenybių čempionės titulą

Balandžio 18 d. Prienų sporto arenoje finišavo pusę metų trukusios Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybės. Buvo sužaisti trys finaliniai susitikimai, po kurių paaiškėjo galutinė komandų rikiuotė, pirmenybių prizininkai ir nugalėtojai.
Mažoji taurė atiteko „Stadionui“
Paguodos turnyre susitiko „Stadionas“ ir „PMVD“. Užtikrintai žaidimo „vadeles“ savo rankose laikiusi „Stadiono“ komanda be intrigos sutriuškino varžovus rezultatu 89:62 (17-14, 26-11, 23-21, 23-16) ir iškovojo Mažąją taurę.
Bronza pasipuošė „Dantransa“
Dėl pirmenybių trečiosios vietos šį sezoną kovojo „Dantransa“ ir Birštono SC „Marlukas“. Jau rungtynių pradžia parodė, kad „Dantransa“ yra kur kas labiau nusiteikusi užbaigti čempionatą pergale. Nuo pat pirmųjų minučių jos žaidėjai ėmė tolti, o birštoniškiai sunkiai rinko taškus. Išsaugojusi įgytą pranašumą „Dantransa“ įtikinamai laimėjo rungtynes rezultatu 72:58 (29-12, 14-17, 13-13, 16-16) ir iškovojo bronzinius apdovanojimus.
Lygiaverčių varžovų akistata dėl aukso
Didžiajame finale šiemet susitiko dvi viso čempionato metu geriausią žaidimą demonstravusios komandos – alytiškių „Tankos“ ir birštoniečių „Versmė“. Nors rungtynes sėkmingiau pradėjo „Versmė“, varžovų komanda nebuvo linkusi nusileisti. Ketvirtą kėlinį komandos baigė lygiosiomis – 93:93. „Versmė“ paskutinėmis sekundėmis dar galėjo išplėšti pergalę, tačiau L. Lukošenkino ir A. Gedmino metimai skriejo pro šalį, o kova dėl titulo persikėlė į pratęsimą. Čia žaidybinė sėkmė buvo palankesnė birštoniečiams.
Iki rungtynių pabaigos buvo likusios kiek mažiau nei 6 sekundės, o „Versmė“ pirmavo 107:105. Svarbiausią sezono ataką rengusi „Tankos“ ekipa puikiam metimui išvedė L. Marčiulionį, kuris visiškai laisvas metė iš toli, o taiklus metimas su sirena būtų atnešęs čempionų titulą „Tankos“ komandai. Vis dėlto lemiamas metimas atšoko nuo lanko, ir „Versmė“ dramatiškai apgynė čempionų titulą rezultatu 107:105 (24-18, 16-22, 25-18, 28-35, 14-12) bei tapo 2025–2026 m. Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių nugalėtoja!
Įteikti apdovanojimai
Po Didžiojo finalo rungtynių vyko apdovanojimų ceremonija, kurios metu pirmenybių dalyvius, prizininkus ir nugalėtojus sveikino laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė ir Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis. Jie pasidžiaugė, kad rajono krepšinio pirmenybių tradicija, prasidėjusi „Naujo gyvenimo“ laikraščio taurės varžybomis dar 1972 metais, tęsiasi ilgiau nei penkis dešimtmečius, ir vylėsi, kad kitas sezonas bus ne mažiau įdomus ir gausus mėgėjų komandų.
Už sklandų organizacinį darbą dėkojame Prienų sporto centro kolektyvui, už apdovanojimų ceremonijos vedimą nuoširdus ačiū Linui Žilevičiui.
Specialiais prizais apdovanoti čempionato simbolinio penketuko žaidėjai: Gediminas Maceina („Stadionas“), Dominykas Petkevičius („Dantransa“), Vakaris Diškevičius (Birštono SC „Marlukas“), Paulius Knyza („Tankos“), Liutauras Lukošenkinas („Versmė“).
Geriausiu finalo rungtynių žaidėju išrinktas „Versmės“ komandos atstovas Giedrius Jevstignejevas.
Mažoji taurė įteikta „Stadiono“ komandai, 4-osios vietos prizas – Birštono SC „Marluko“ krepšininkams. „Dantransos“ komanda apdovanota bronzos medaliais ir 3-iosios vietos taure, o „Tankos“ ekipai skirti sidabro medaliai ir 2-osios vietos taurė. Antrus metus iš eilės pirmenybes laimėjusi „Versmė“ buvo apdovanota nugalėtojų taure ir aukso medaliais.
Dėkojame visoms komandoms už dalyvavimą 2025–2026 m. Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybėse, sveikiname prizininkus ir nugalėtojus „Versmės“ krepšininkus! Iki pasimatymo naujajame sezone!
„Gyvenimo“ informacija