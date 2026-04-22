Augantis mokytojas – augantis mokinys: įtraukties link per UDL ir „Erasmus+“ patirtis

2026 m. balandžio 2 d. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriuje vyko „Erasmus+“ projekto sklaidos renginys – rajoninė konferencija „Augu ir auginu: individualizavimo ir diferencijavimo strategijos pagal UDL programą“. Šis patirties mainų renginys jau tapo gražia tradicija – Jiezno skyriuje jis organizuojamas dešimtą kartą.
Šių metų konferencijoje svarbiausias dėmesys skirtas UDL (universalaus dizaino mokymuisi) principų taikymui ugdymo praktikoje. Patirtimis dalijosi ne tik savos gimnazijos mokytojai, bet ir kviestiniai svečiai. Konferencijos dalyviai aptarė ir „Erasmus+“ projektų metu įgytas žinias.
Sveikindama į konferenciją susirinkusius pedagogus, Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, gimnazijos kuratorė Virginija Zujienė pabrėžė kiekvieno mokinio unikalumą – jo gebėjimus, poreikius ir mokymosi tempą bei mokytojo atsakomybę kurti aplinką, kurioje kiekvienas galėtų patirti sėkmę. Būtent įtraukusis ugdymas šiandien suprantamas kaip siekis užtikrinti, kad kiekvienas mokinys, nepaisant jo gebėjimų, fizinės ar psichinės būklės, socialinės padėties ar kultūrinės kilmės, turėtų lygias sąlygas gauti kokybišką ugdymą. UDL metodika – tai ugdymo planavimas „per aplinką“, padedantis mažinti mokymosi barjerus ir kurti įtraukią jo aplinką.
Svarbią vietą šiame procese užima ir ,,Erasmus+“ projektai: jie atveria naujas perspektyvas, leidžia mokytojams susipažinti su skirtingų šalių patirtimis ir pritaikyti jas savo praktikoje. Tarptautinės mobilumo veiklos skatina kūrybiškumą, keičia požiūrį į ugdymą ir įkvepia dalintis naujomis idėjomis.
Pirmąjį pranešimą „Ugdymo metodikos, padedančios ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtys“ pristatė Alytaus Dzūkijos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, specialusis pedagogas metodininkas Tomas Gurskis. Jis pateikė praktinių pavyzdžių, kaip dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, kaip juos sėkmingai integruoti į bendrąjį ugdymo procesą, bei pasidalijo strateginio planavimo patirtimi. Mūsų mokytojus, panorusius semtis patirčių, svečias mielai sutiko priimti ir savo mokykloje.
Daugumą pranešimų parengė ir pristatė Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus pedagogai. Direktoriaus pavaduotoja Dalia Mazuronienė pranešime „Augantis mokytojas – augantis mokinys: UDL strategijos ir ,,Erasmus+“ patirtys ugdymo praktikoje“ pabrėžė esminę idėją: augantis mokytojas kuria augančią klasę. Ji pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip UDL principai gali būti taikomi įvairių dalykų pamokose. Logopedė metodininkė Ramunė Plentienė kartu su priešmokyklinio ugdymo vyresniąja mokytoja Lina Jankauskiene pristatė pranešimą apie universalaus dizaino principų taikymą mokytojo ir logopedo veikloje. Jos akcentavo bendradarbiavimo svarbą ir pademonstravo praktines veiklas bei metodines priemones. Rusų kalbos mokytoja metodininkė Stasė Antanaitienė pranešime „Ugdymas netradicinėje erdvėje“ kvietė mokytis ne tik klasėje, bet ir už jos ribų – edukacinėse išvykose, ekskursijose, patyriminėse veiklose.
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ramutė Bubnienė pranešime „Įtrauktis. Skirtingi kartu“ pristatė įvairius mokymosi organizavimo būdus per žaidimus, kūrybines veiklas ir vizualines priemones. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Roma Kandrotienė pranešime „Universalus dizainas ir skaitymo strategijos: kelias į kiekvieno mokinio sėkmę“ pasidalijo praktikoje išbandytais metodais, leidžiančiais mokiniams rinktis užduotis pagal savo galimybes ir patirti mokymosi sėkmę.
Stakliškių skyriaus geografijos vyresnioji mokytoja Danguolė Bartkienė pranešime „Geografijos pamoka visiems: kaip UDL padeda įtraukti skirtingus mokinius“ pristatė praktinius pavyzdžius, kaip skirtingomis užduotimis galima pasiekti tą patį tikslą, suteikiant mokiniams galimybę rinktis mokymosi būdus.
Konferencijoje dalyvavę Einira ir Antanas Aleknos, turinio kūrėjai, keliautojai bei tinklaraštininkai, supažindino su Kultūros paso programos galimybėmis, kviesdami praplėsti ugdymo ribas ir aktyviai išnaudoti netradicines mokymosi erdves.
Taigi konferencijos „Augu ir auginu: individualizavimo ir diferencijavimo strategijos pagal UDL programą“ metu buvo siekiama aptarti individualizavimo ir diferencijavimo strategijas, grįstas UDL principais, dalintis sėkminga praktika bei ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti kiekvieno mokinio pažangą. Galima drąsiai teigti, kad šie tikslai buvo pasiekti.
Džiaugiamės augančiomis patirtimis ir kviečiame tęsti šį augimą kartu.
Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus biologijos-chemijos mokytoja metodininkė
Vita Jančiauskienė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
