Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė: dėmesio centre informacijos, žodžio ir skaitymo laisvė

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 26-ąjį kartą bus minima 2026 m. balandžio 23–29 d. Ši Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) organizuojama iniciatyva kviečia atsigręžti į bibliotekas ir jų kuriamą vertę bendruomenėms, skatinti skaitymą, kalbėti apie bibliotekininko profesiją ir jos prestižą. Savaitės metu visose šalies bibliotekose vyks daugybė renginių, akcijų ir iniciatyvų.
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei šiemet pasirinkta tema „Skaityk tarp eilučių“. Ji akcentuoja bibliotekininkų profesinį įsipareigojimą priešintis visų formų cenzūrai, remti visuomenės skaitymo laisvę bei teisę į kokybišką ir patikimą informaciją.
Pasak LBD Pirmininkės dr. Lauros Šimkevičės, gyvename laikais, kai viešojoje erdvėje itin dažnai susiduriame su dezinformacija ir melagienomis, o žodžio laisvei, kurią iki šiol laikėme nekvestionuojama vertybe, ima kilti grėsmė. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės tema kviečia ne tik skaityti tekstą, bet ir įžvelgti gilesnį kontekstą, mokytis atsirinkti kokybišką ir patikimą informaciją, o šioje srityje bibliotekos ir bibliotekininkai visada buvo ir yra lyderiai, suteikiantys visuomenei pagalbą ir konsultacijas.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės atidarymo renginys vyks balandžio 23 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Jo metu tradiciškai bus apdovanojami geriausi šalies bibliotekininkai. Šventinį renginį bus galima stebėti tiesiogiai internetu.
Visos šalies bibliotekos balandžio 23–29 d. organizuos savo miestų bendruomenėms skirtus renginius: knygų pristatymus, paskaitas, edukacijas, koncertus ir kitas iniciatyvas. Lankytojai kviečiami pasidomėti, kas vyks artimiausioje bibliotekoje ir įsitraukti į siūlomas veiklas suaugusiems ir vaikams.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė suburs įvairaus amžiaus bendruomenę į gausybę literatūrinių, edukacinių ir kultūrinių renginių. Savaitės metu vyks naujų knygų ir kūrybinių darbų parodos, garsiniai skaitymai, viktorinos, kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui, animacinių filmų bei stalo žaidimų popietės, susitikimai su kūrėjais.
Ypatingas dėmesys bus skirtas vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimui – vyks skaitymo valandėlės, šeimadienis, edukacinis užsiėmimas bei susitikimas su iliustratore Monika Gustevičiūte. Regioninio kultūros kelio kontekste vyks ekskursija „Justino Marcinkevičiaus keliu“ ir edukacijos Poeto memorialiniame kambaryje.
Savaitę vainikuos šventė, kurios metu bus apdovanotas „Metų bibliotekininkas 2025“, taip pat pagerbti ilgametę profesinę veiklą bibliotekose vykdantys darbuotojai.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, šalia visuomenei siūlomų renginių, vyksta ir iniciatyvos, kviečiančios bibliotekininkus drauge švęsti savo profesiją ir ja didžiuotis: paskaitos, viktorinos, bibliotekininkų žygiai. Taip pat organizuojamas ir visuotinis LBD narių suvažiavimas, kurio metu bus renkama nauja draugijos Taryba. Visą savaitę jau tradiciškai bibliotekininkai rungsis intelektinėje televizijos viktorinoje „Kas ir kodėl?“.
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė vyksta kasmet nuo 2001 metų. Ji visada prasideda balandžio 23-ąją, kurią UNESCO yra paskelbusi Pasauline knygos ir autorinių teisių diena. Bibliotekų savaitės tikslas – atkreipti dėmesį į šalies bibliotekų pasiekimus, skatinti visuomenės skaitymą, kūrybiškumą, kalbėti apie aktualias temas, mažinti kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį, įtraukti bendruomenes į kultūrines bei kūrybines veiklas.
