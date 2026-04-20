Prasideda Lietuvos muziejų kelias: paskelbta nemokamų renginių visoje Lietuvoje programa

Lietuvos muziejų kelias sugrįžta ir šiemet kviečia pažinti klasicizmo ženklus Lietuvoje. 2026 metų programa pasižymi įvairove – renginiai vyks visoje šalyje, skirtinguose regionuose, o jų dalyviai galės rinktis iš gausybės veiklų: parodų, edukacijų, koncertų, paskaitų, ekskursijų bei kultūrinių susitikimų. Muziejų parengta nemokamų renginių programa tęsis nuo pavasario iki rudens, ją organizuoja Lietuvos muziejų asociacija kartu su muziejais ir kitomis kultūros paveldo institucijomis.
„Lietuvos muziejų kelias vyksta nuo 2012 metų ir jau tapo svarbia tradicija, sujungiančia muziejus ir regionus į bendrą kultūros pažinimo maršrutą. Šis projektas leidžia ne tik atskleisti muziejų įvairovę, bet ir parodyti jų saugomą paveldą platesnei visuomenei“, – teigia Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas Marius Pečiulis.
Šių metų Lietuvos muziejų kelias aktualizuoja klasicizmo laikotarpio Europos ženklus Lietuvoje. Ši tema kviečia pažvelgti į paveldą ne tik kaip į architektūrą ar meną, bet ir kaip į visą kultūrinę pasaulėžiūrą, susijusią su Apšvietos epochos idėjomis.
Organizatoriai pabrėžia, kad programos renginiai nėra tradiciniai – jie sukurti specialiai šiai temai atskleisti, todėl kiekvienas muziejus siekia pasiūlyti unikalią patirtį.
Lankytojai galės leistis į pažintines ekskursijas po klasicizmo laikotarpio objektus – Šilutėje susipažinti su miesto urbanistine raida ir architektūra, Klaipėdoje dalyvauti ekskursijoje „Masonai Klaipėdoje: 250 metų istorijos ir legendų“, atskleidžiančioje Apšvietos idėjų sklaidą, o Mažojoje Lietuvoje – sekti „Liudviko Rėzos pėdomis“ muzikinėje-literatūrinėje programoje.
Programoje netrūks ir išskirtinių kultūrinių patirčių. Muzikos mėgėjai galės išgirsti klasicizmo epochos kūrinius – programoje numatyti koncertai ir muzikiniai renginiai, kuriuose skambės ir Wolfgango Amadeus Mozarto muzika, taip pat vyks muzikiniai-literatūriniai vakarai, skirti Liudviko Rėzos kūrybai. Plungėje, kunigaikščių Oginskių rūmuose, renginiai kvies pažinti šios giminės kultūrinį palikimą – nuo muzikos iki istorinių pasakojimų apie jų vaidmenį skleidžiant klasicizmo estetiką Lietuvoje.
Dalis renginių kvies gilintis į klasicizmo idėjas per paskaitas ir diskusijas – jose bus aptariama architektūra, menas, literatūra bei visuomenės pokyčiai.
Edukacinės veiklos leis pažinti klasicizmo architektūros bruožus iš arčiau – pavyzdžiui, Biržuose bus nagrinėjama sakralinė architektūra, kur klasicizmo ir baroko elementai susipina tarpusavyje, o kituose renginiuose lankytojai galės tyrinėti dvarų architektūrą, interjerus ir kasdienybės kultūrą.
Programoje numatytos ir parodos, pristatančios klasicizmo laikotarpio dailę, grafikos kūrinius bei interjerų estetiką, leidžiančios pažvelgti į šio laikotarpio meną ir jo sąsajas su Europos kultūra.
Ypatingas dėmesys šiemet skiriamas Motiejaus Kazimiero Valančiaus metams – renginių ciklas Žemaitijoje kvies pažvelgti į jo asmenybę ir laikmetį kaip į klasicizmo idėjų raišką regione.
Programos turinio koordinatoriaus, Birštono muziejaus direktoriaus Simono Matulevičiaus teigimu, „Lietuvos muziejų kelias ir toliau išlieka bendradarbiavimo platforma, kviečianti prisijungti ne tik muziejus, bet ir kitas organizacijas, veikiančias klasicizmo laikotarpio ar su juo susijusiuose objektuose – dvaruose, bažnyčiose, vienuolynuose bei istoriniuose pastatuose“.
Lietuvos muziejų kelio „Europos ženklai Lietuvoje: Klasicizmas“ renginiai vyks 2026 m. balandžio 16 d. – rugsėjo 27 d. visoje Lietuvoje, regioniniu principu. Šių metų programa prasidės Žemaitijoje – Žemaičių muziejuje „Alka“, taip simboliškai pažymint ir Motiejaus Valančiaus metų svarbą. Programos pabaiga tradiciškai sutaps su Pasauline turizmo diena.
Mūsų krašte Muziejų kelio renginiai vyks rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais.
Rugpjūčio 7 d. 16.00 val. Veiverių krašto istorijos muziejuje (Kauno g. 54, Veiveriai, Prienų r.) bus pristatyta paroda „Kelio širdys – Arklių pašto stotys“.
Rugsėjo 17 d. 17.00 val. viešbutyje „Domus“ (Birutės g. 21, Birštonas) bus skaitoma paskaita „Klasikos atspindžiai tarpukario Birštono kurorto architektūroje“, vyks koncertas. Organizatorius – Birštono muziejus.
Visų renginių programa skelbiama adresu: https://www.muziejukelias.lt/renginiai/2026-metu-lietuvos-muzieju-kelio-renginiu-programa
Parengta pagal Lietuvos muziejų asociacijos pranešimą spaudai