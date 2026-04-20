Balandžio 12 d. Birštono seniūnijos salėje, bendradarbiaujant su Birštono vienkiemio bendruomene, prasidėjo Birštono kultūros centro organizuojamo projekto „Kompetencijų ugdymas teatre „ATEIK. IŠMOK. PRITAIKYK.“ veiklos, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Į pirmąsias projekto veiklas rinkosi teatro vadovai, režisieriai, kolektyvų nariai ir šokio mylėtojai, su nekantrumu laukdami šiuolaikinio šokio menininkės, choreografės ir pedagogės, šokio studijos KUNU įkūrėjos Eglės Ukanytės. Menininkė kuria šokio spektaklius bei choreografijas, bendradarbiaudama su muzikantais, aktoriais bei šokėjais. Kūrybinėje laboratorijoje susipažinome su šiuolaikinio šokio pagrindais ir improvizacija, o taip pat turėjome galimybę įgytas žinias pritaikyti per praktikas bandant suvokti savo kūną, autentišką judesį. Stebint iš šalies atrodė, kad tai kiekvieno asmens individualus kūrybinis procesas, kuriame susitinka pojūtis, vaizduotė ir dėmesys. Manau, kad daugelis, išgirdusių sąvoką – šiuolaikinis šokis, kiek suabejoja ir mintyse pagalvoja: „tai ne man“. Su šia nuostata atėję į mokymus dalyviai išsinešė visiškai kitokį suvokimą, kad tai tarsi kiekvieno asmens susitikimas su SAVIMI, apjungiant kvėpavimą, dinamiką, kūną, santykį su aplinka, judesį ir, svarbiausia, suvokimą, kad kartais nereikia techniškai sudėtingų žingsnelių, jų kombinacijų, jog galėtum šokio elementus pritaikyti teatre. Juk užtenka kūno judesio, kuriuo gali išreikšti jausmą, atrasdamas naujas judesio formas, kurios gali pagyvinti kuriamą personažą ar sukurti norimą atmosferą scenoje.
Mokymus vainikavo nuostabios, impozantiškos ir nepakartojamos Garliavos kultūros centro teatro „BE PAVADINIMO“ moterys, kurios pristatė į Atvelykio šventę atvykusiems tėveliams ir vaikučiams inertišką, staigmenų pilną edukacinį spektaklį visai šeimai „RAGANA M. IR VARLIUKAI“ (režisierė Zita Butiškytė). Jame susipynė muzikos garsai, šokio judesiai, pamokymai, išdaigos, ir ne tik vaikus, bet ir tėvelius prajuokinantys pokštai. Akys gėrėjosi kostiumų išbaigtumu ir žaismingumu, scenografija, režisūriniais sprendimais ir įtaigumu. Varliukų kelionė praskriejo kaip viena nuostabi bendrystės akimirka, kuri sujungė kartas, bendraminčius ir visus, kurie atėjo pasisemti gerų emocijų.
Po spektaklio Birštono vienkiemio vaikų teatro studijos „MES“ vaikai organizavo rungtis, žaidimus ir margučių ridenimą mažiesiems žiūrovams.
Balandžio 18 dieną, 10 val., kviečiame į seminarą-kūrybinę laboratoriją „Išgirstos istorijos: įvadas į dokumentinį teatrą“, kurį ves aktorė ir režisierė Lina Jankauskaitė-Peleckienė. O mokymų dieną užbaigsime U(A)mbra teatro dokumentiniu spektakliu „Dvi moterys“ (režisierė Rasuolė Andriukaitienė).
Beata Krupskienė
Projekto vadovė
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
