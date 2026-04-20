Birštono viešoji biblioteka kviečia švęsti Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę – laukia renginiai visai bendruomenei

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė organizuojama nuo 2001 m. ir tradiciškai vyksta balandžio 23–29 dienomis. Savaitės pradžia visuomet yra balandžio 23-ioji, žyminti UNESCO paskelbtą Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. Šia švente norima pabrėžti knygų vertę, skatinti skaitymą, leidybą ir apginti autorių teises, saugoti jų intelektualinę nuosavybę.
Balandžio 23-ioji – simbolinė pasaulio literatūros data, nes šią dieną tais pačiais 1616 metais mirė Miguel de Cervantes, William Shakespeare ir Inca Garcilaso de la Vega. Ši diena taip pat yra kitų garsių autorių gimimo arba mirties data – Maurice’o Druono, Haldoro K. Laxnesso, Vladimiro Nabokovo ir Manuelio Mejia Vallejo.
1995 m. UNESCO generalinei konferencijai Paryžiuje buvo nesunku nuspręsti skirti būtent šią dieną pagerbti knygoms ir rašytojams visame pasaulyje, paskatinti žmones atrasti skaitymo malonumą ir dar kartą įvertinti kūrėjus, kurie daug prisidėjo prie žmonijos socialinės ir kultūrinės pažangos. Šiam tikslui UNESCO sumanė ne tik Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną, bet ir UNESCO premiją už vaikų ir jaunimo literatūros indėlį skatinant toleranciją.
Birštono viešojoje bibliotekoje balandžio 23 d. (ketvirtadienį) 12 val. kviečiame pasiklausyti poezijos džiazo. Charizmatiškoji aktorė Virginija Kochanskytė bei džiazo virtuozas, saksofonininkas Laimonas Urbikas pristatys tikrą minčių ir emocijų šėlsmą – atlikėjai kurs unikalią džiazo sesiją, literatūrinę-muzikinę impresiją, kurioje poezijos skaitymai ir subtilūs pasažai virs gyva improvizacija. Skambės poetų eilės, emocingą žodį papildys užburiančios melodijos, kurias saksofonu supins muzikos meistras L. Urbikas.
Kviečiame visus susitikti, pabendrauti, paskanauti šventinio torto. Ir mažų, ir didelių lankytojų lauks malonios staigmenos: šventiniai knygų skirtukai, akcija „Aklas pasimatymas su knyga“, nuotaikingi užsiėmimai vaikams ir kt. Šventė bibliotekoje prasidės 12 val. ir tęsis iki 16 val.
Balandžio 29 d. 18.00 val. bibliotekoje lankysis Aistis Mickevičius – vienas universaliausių šiuolaikinių Lietuvos kūrėjų: aktorius, keliautojas, kvapų ir vizualinis menininkas, parfumeris, autorinės parfumerijos kūrėjas, kino ir televizijos prodiuseris, knygų autorius. Aistis neapsiriboja viena meno sritimi – jo kūryba laisvai juda tarp skirtingų disciplinų, ieškodama gyvo, autentiško patyrimo.
Susitikimo su mūsų bibliotekos skaitytojais metu bus pristatytas Aisčio sukurtas olfaktorinis (uodžiamasis) objektas LITUANICA – kvapų meno projektas, dedikuotas legendiniam S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą. Tai bandymas kvapo pagalba perteikti istorinės akimirkos emocinę atmosferą.
Renginio lankytojų laukia ir kitos patirtys – parfumerio Aisčio Mickevičiaus kvepalų degustacija, taip pat – intriguojantis pokalbis apie dinamiškai kintantį šiuolaikinės parfumerijos pasaulį, įspūdžius iš pasaulinių parfumerijos parodų, FUMparFUM prekės ženklo pristatomąją kelionę į Japoniją, susitikimus su genialiausiais kvepalų kūrėjais Paryžiaus parfumerijos savaitėje ir viską, ką norėtumėte sužinoti apie parfumerijos industriją, kvepalų mados tendencijas, mitus, faktus, rekomendacijas bei profesionalias įžvalgas.
Bus pristatyta knyga/bestseleris „Kvepalai. Olfaktorinės istorijos“ – jau ketvirtą kartą leidykloje „Obuolys“ išleidžiama dideliu tiražu ir tapusi visų Lietuvos kvapomanų bei smalsuolių mėgstamiausiu parfumerijos pažinimo vadovėliu. Taip pat vartysime 2026 m. išleistą Aisčio kelionių fotografijų albumą „Fotofilmai“.
Laukiame jūsų bibliotekoje.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
