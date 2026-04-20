Birštono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universitetu

Balandžio 13 d. Birštono savivaldybėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Savivaldybės ir Klaipėdos universiteto. Šis susitarimas žymi naują partnerystės etapą, orientuotą į mokslo, studijų ir praktikos sinergiją.
Susitikime dalyvavo Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, Infrastruktūros ir plėtros prorektorius dr. Benediktas Petrauskas, Studijų prorektorė doc. dr. Rasa Grigolienė bei vyriausioji specialistė rinkodarai Renata Treigienė. Savivaldybei atstovavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemerai Vytas Kederys ir Edvardas Citvaras, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė, taip pat skyrių vedėjai ir specialistai.
Pasirašant sutartį numatytas glaudesnis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų, studijų, bendrų projektų, kvalifikacijos kėlimo, studentų praktinio mokymo ir kitose srityse. Išskirtinis dėmesys skiriamas kurortologijos tyrimų plėtrai, į šį procesą įtraukiant Birštono sanatorijas bei stiprinant specialistų rengimą.
Svečiai iš Klaipėdos taip pat lankėsi sanatorijoje „Versmė“, kur jiems buvo pristatyta įstaigos veikla, aptarti specialistų trūkumo iššūkiai, studentų pritraukimas į paklausias specialybes ir jų įsitraukimas į kurorto sektorių, taip pat kurortologinių tyrimų plėtra, į šį procesą įtraukiant Birštono sanatorijas.
Klaipėdos universiteto atstovai vėliau lankėsi Birštono gimnazijoje, kur susitiko su moksleiviais, pristatė modernią universiteto infrastuktūrą, studijų kryptis bei pakvietė rinktis studijas uostamiestyje.
Susitikimo metu akcentuota, kad mokslo ir savivaldos partnerystė sudaro prielaidas kurti inovatyvius, praktikoje pritaikomus sprendimus, stiprinti kurorto konkurencingumą ir užtikrinti ilgalaikę Birštono plėtrą.
