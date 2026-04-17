„Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadionas vėl laukia sporto entuziastų

Balandžio 14 dieną Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, perkirpus simbolinę atidarymo juostelę, po beveik dvejus metus trukusių darbų oficialiai atidarytas atnaujintas mokyklos stadionas.
Po rekonstrukcijos sporto aikštyne įrengta vienuolikos sporto šakų – futbolo, krepšinio, badmintono, žolės riedulio, lauko teniso, tinklinio, stalo teniso, šachmatų, petankės, bėgimo ir lengvosios atletikos, taip pat gimnastikos bei bendro pobūdžio fizinio aktyvumo – infrastruktūra.
Anot „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorės Ilonos Balčiukynienės, šios dienos bendruomenė laukė penkerius metus, kai tik buvo parengtas rekonstrukcijos projektas finansavimui gauti. Direktorė prisipažįsta, jog finansavimą pavyko gauti ne iš karto, tačiau ne veltui sakoma, jog trečias kartas nemeluoja ir štai saulėtą balandžio dieną gausus būrys mokinių ir svečių jau džiaugiasi šiuolaikiška nauja sporto infrastruktūra. Ilona Balčiukynienė tikisi, jog atnaujinta sporto bazė tarnaus ne tik mokiniams, bet ir rajoninių, respublikinių varžybų dalyviams bei gyventojams.
Atidarymo proga sveikindamas mokyklos bendruomenę, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas vylėsi, jog varteliai visuomet bus atidaryti, o stadionas nebus tuščias. Nešini simbolinėmis dovanomis, bendruomenę taip pat sveikino: Seimos narės, socialinės apsaugos ir darbos ministrės Jūratės Zailskienės patarėjas, mokyklos bendruomenės narys Mindaugas Rukas, FK „Nemunas“ vadovas, buvęs mokinys Kęstutis Deltuva, Prienų sporto centro direktorius Paulius Ivanauskas, darbus vykdžiusios „Rūdupis“ įmonės direktorius statybai Raimondas Laukaitis, mokyklos tėvų tarybos atstovai ir kiti svečiai.
Bendra projekto vertė 757 648,20 Eur, iš kurių 500 000,00 Eur (65, 99 proc.) sudaro Sporto rėmimo fondo lėšos ir 257 648,20 Eur (34,01 proc.) Savivaldybės biudžeto lėšos.
Rimantė Jančauskaitė