Realūs darbai stiprina parapijas

17 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Užuguosčio bažnyčioje paminėta ypatinga sukaktis – Kaišiadorių vyskupijos 100-metis. Tokios akimirkos primena, kokią svarbią vietą mūsų bendruomenių gyvenime užima tikėjimas, tradicijos ir žmonės, kurie jas puoselėja.
Šia proga JE Kaišiadorių vyskupas dr. Jonas Ivanauskas Prienų rajono savivaldybei įteikė jubiliejinį vyskupijos įkūrimo medalį. Tai įvertinimas ne tik savivaldybei, bet visiems žmonėms, kurie savo darbu prisideda prie parapijų stiprinimo.
Mes nuosekliai investuojame į tai, kas svarbu bendruomenei – prisidėjome prie parapijos namų sutvarkymo Stakliškėse, skyrėme lėšų Užuguosčio bažnyčios bokštų atnaujinimui, o šiandien jau planuojami ir stogo tvarkymo darbai. Tai ne formalumas – tai realūs darbai, kurie labai svarbūs visai bendruomenei.
Ypatinga padėka – visiems, kurie tuos darbus daro savo rankomis ir palaikymu: seniūnijai, bendruomenei, meistrui Juozui Bendinskui, kurio atsidavimas leido prikelti itin prastos būklės bažnyčios bokštus.
Džiugu matyti ir stiprią parapijos lyderystę. Klebonas Laurynas Visockas – ne tik darbštus ir ūkiškas vadovas, bet ir žmogus, kuris buria bendruomenę ir savo pavyzdžiu ją stiprina.
Kaip savivaldybės vadovui, man svarbiausia matyti, kad priimti sprendimai ir įgyvendinti darbai tiesiogiai atliepia žmonių poreikius ir kuria realią naudą bendruomenei.
Prienų rajono savivaldybės informacija

