Pristatyta Balbieriškio seniūnijos ataskaita: kas kelia problemų ir kas teikia viltį

Praėjusį pirmadienį pasikalbėti apie seniūnijos reikalus gyventojus pakvietė Balbieriškio seniūnija. Susitikimo su gyventojais metu buvo pristatyta seniūnės Sigitos Ražanskienės ataskaita, aktualia informacija dalijosi Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su komanda, o gyventojai turėjo galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus.
Kadangi seniūnijos ataskaita yra viešai prieinama, atsiskaitydama už praėjusius metus S. Ražanskienė labiau akcentavo ne skaičius, o konkrečius darbus ir problemas.
Seniūnės teigimu, daugiausia gyventojų priekaištų sulaukiama dėl kelių būklės. Anot seniūnės S. Ražanskienės, palyginus praėjusių trejų metų laikotarpį, 2025 m. lėšų kelių plėtrai buvo skirta kone tris kartus daugiau – 352 570 Eur (2024 m. – 136 842 Eur, o 2023 m. – 115 778 Eur). Už šias lėšas praėjusiais metais išasfaltuota dalis Miško gatvės Sūkurių kaime, miestelyje atnaujinta dalis Gerulių gatvės, sutvarkyti privažiavimai prie daugiabučių namų Klevų gatvėje, taip pat buvo atliktas paprastasis remontas Pašilės gatvės atkarpose Mardosų ir Nešeikių kaimuose.
Šiemet planuojama išasfaltuoti aikštelę prie gaisrinės pastato Kovo 8-osios gatvėje ir atnaujinti dangą Eglių gatvėje, Paprūdžių kaime. Pagrindinė miestelio Jaunimo gatvė, pasitinkanti atvykstančius į Balbieriškį, taip pat verkiant reikalauja remonto. Tačiau ji – VIA Lietuva nuosavybė, todėl seniūnija joje šeimininkauti negali. Tiesa, seniūnė turi ir gerų naujienų. Jos žiniomis, Jaunimo gatvės projektavimas baigtas, netrukus turėtų būti pradėti darbai. Tai, jog darbai turėtų prasidėti dar šiemet, blogiausiu atveju kitų metų pradžioje patvirtino ir meras Alvydas Vaicekauskas.
Dėl Jaunimo gatvės klausimų bei pastabų turėjo ir gyventojai, teiravęsi, ar projekte yra numatyti greičio ribojimo kalneliai bei pastebėję, jog, nepaisant draudžiamųjų ženklų, šia gatve važiuoja sunkiasvoris transportas. Gyventojus taip pat domino galimybės išplėsti Jaunimo gatvėje esančio daugiabučio, turinčio daugiausia gyvenamųjų butų ir mažiausiai parkavimo vietų, aikštelę. Atsakydama į gyventojų klausimus, seniūnė pastebėjo, jog projekte greičio kalneliai nenumatyti, o, sutvarkius kelią, jis atitiks visus saugumo reikalavimus, todėl planuojama panaikinti ir ribojimus juo važiuoti sunkiasvoriam transportui. Mero A. Vaicekausko teigimu, negalima sunkiasvorio transporto judėjimo uždrausti visur, jo reikia ir patiems gyventojams. Savivaldybės vadovas nepradžiugino gyventojų ir dėl daugiabučių aikštelių, mat, jo teigimu, poreikis tokių aikštelių rajone yra didelis, bet Balbieriškyje ne pats didžiausias. Anot mero, kol kas vienintelė galimybė – gyventojams prisidėti 50 proc. reikalingos sumos. Pasak A. Vaicekausko, lėšų yra tiek, kiek yra, jeigu skirsime jas aikštelėms, neliks keliams, o žvyruotų kelių rajone dar yra per 700 kilometrų.
Visgi seniūnijos paskirtis neapsiriboja tik kelių priežiūra ir remontu. Praėjusiais metais vyko ir kiti darbai: pakeisti laiptai kapinėse, vėl atnaujintas futbolo stadionas, renovuotas Žiūronių kaime stovėjęs paminklas mokytojams, buvo tęsiama apšvietimo plėtra Žagarių kaime, atsodintos liepaitės, prižiūrimi dideli plotai teritorijos – nuo pakelių, šaligatvių iki parkų, piliakalnių ir kitų viešųjų erdvių.
Balbieriškio seniūnijoje aktuali problema vis dar išlieka nemažas apleistų pastatų ir žemės sklypų skaičius. Praėjusiais metais surašyti 8 tokių statinių ir per pusšimtis nenaudojamų, apleistų žemės sklypų faktinės būklės patikrinimo vietoje aktų. Seniūnės pastebėjimu, jei keli objektai ir susitvarko, tai jų vietą sąraše užima kiti. Pasak seniūnės, problema yra tame, kad tai yra privatus turtas, o jų šeimininkai dažniausiai – ne vietiniai, todėl juos sunku surasti.
Reaguodama į anksčiau gyventojų išsakytus rūpesčius, S. Ražanskienė ataskaitinio susirinkimo metu pasidalijo ir kita aktualia informacija: pranešė apie vykdomus projektavimo darbus dėl vandentiekio nuotekų plėtros S. Nėries, Kovo 8-osios, Gėlių ir Ąžuolų gatvėse; galimybę kreiptis į seniūniją dėl pažymos išdavimo nemokamam asbesto atliekų pridavimui, taip pat buvo pranešta, jog dar šiemet Balbieriškyje pagaliau turėtų būti įrengtas bent vienas paštomatas, jis turėtų atsirasti prie „Darguvos“ parduotuvės.
Gyventojai taip pat buvo informuoti, jog šiuo metu yra rengiamas Balbieriškio parko projektas. Mero teigimu, projektavimo darbai užtrunka, todėl tuščių pažadų, kad darbai bus pradėti dar šiemet, nedalijo, tačiau akcentavo, jog tai bus išskirtinis projektas. Gyventojai išsakė lūkestį susipažinti su projektu, galbūt pateikti ir savo siūlymus. Mero teigimu, kai projektavimo darbai bus baigti, su projekto brėžiniu galės susipažinti ir visuomenė.
Papildydamas merą, vicemeras Deividas Dargužis pasidalijo žinia, jog šalia Balbieriškio atodangos esančią aikštelę planuojama perduoti Savivaldybės nuosavybėn, todėl bus galima pagalvoti, kaip ją padaryti jaukesnę ir patrauklesnę turistams. Aktualios informacijos gyventojams turėjo ir Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, daugiabučių gyventojus informavusi apie galimybę gauti kompensaciją nuotekų valymo įrengimui.
Vicemerės Laimutės Jančiukienės pastebėjimu, praėjusieji metai Balbieriškiui buvo permainų metai, mat pasikeitę dviejų svarbių įstaigų vadovai (Balbieriškio mokyklos ir Bažnyčios), tačiau, pasak jos, veikla toliau vyksta sklandžiai.
Nepaisant visų rūpesčių, seniūnija turi kuo didžiuotis – tai aktyvi bendruomenė, kurios dėka Balbieriškis tapo gražesnis ir gyvesnis. Bendruomenių pastangomis praėjusiais metais miestelyje atsirado šiuolaikiška žaidimų aikštelė vaikams, taip pat vyko įvairūs renginiai: konferencijos, žygiai, šventės ir kt. Bendruomenių aktyvumu džiaugėsi ir seniūnė, ir susirinkę svečiai.
Pasiklausyti, kas nuveikta pernai ir kas planuojama šiemet, atvyko gausus būrys gyventojų, tačiau, be jau minėtųjų kelių pastabų apie kelius ir parką, daugiau klausimų neturėjo. Užtat politikas ir aktyvus Balbieriškio bendruomenės narys Algis Marcinkevičius išsakė pastabas, jog Savivaldybė daugiau dėmesio ir finansų skiria miesto teritorijai, o kaimiškos vietovės gauna tik trupinius, jis taip pat domėjosi, ar Savivaldybė planuoja padidinti mokestį mokyklos sporto sale besinaudojančioms bendruomenėms. Į Tarybos nario replikas atsakęs meras pastebėjo, jog lėšos skirstomos pagal gyventojų tankumą, tad ir investicijos nukreipiamos ten, kur daugiau perspektyvų, o kaimiškose vietovėse, deja, bet žmonių skaičius traukiasi. Mero teigimu, mokestis suaugusiems asmenims už naudojimąsi mokyklos sale Balbieriškyje nėra didžiausias, jį ir toliau reikės mokėti, nes ir už salių išlaikymą bei priežiūrą reikia mokėti. Pasak mero, bus siekiama tą mokestį suvienodinti, todėl jis bus svarstomas.
Susitikime dalyvavęs Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios klebonas Rytis Baltrušaitis pasidalijo Savivaldybei pateikto projekto idėja parapijos namuose įkurti „socialinį tašką“, kur žmonės galėtų nusiprausti, išsiskalbti drabužius. Jis taip pat prašė Savivaldybės įrengti nukreipiamuosius ženklus netoli Balbieriškio atodangos aikštelės esančios Marijos statulos, taip pat Balbieriškio bažnyčios link. R. Baltrušaitis Balbieriškyje tarnystę alieka nepilnus metus, tačiau jis turi ir daugiau idėjų, kad miestelio vardas skambėtų dar plačiau, todėl siūlė savivaldos atstovams apsvarstyti apie Balbieriškio lankytinų vietų planą, taip pat pasidalijo dar viena gražia iniciatyva – atverti bažnyčią visuomenei ne tik šv. Mišių metu.
Rimantė Jančauskaitė