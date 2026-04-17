Prienų rajono asmenų su negalia draugija aptarė metų veiklą ir ateities planus

Balandžio 10 dieną Šilavoto laisvalaikio salėje vyko Prienų rajono asmenų su negalia draugijos ataskaitinis susirinkimas – jaukus ir prasmingas bendruomenės susitikimas, subūręs gausų būrį narių aptarti nuveiktų darbų ir ateities planų, pasidalyti patirtimi bei tiesiog pabūti kartu, pasimėgauti bendryste ir gera nuotaika.
Susirinkimo metu organizacijos pirmininkė Jūratė Sabašinskė, prieš metus perėmusi vadovavimo vairą iš ilgametės vadovės Irenos Valatkevičienės, apžvelgė praėjusių metų veiklą. Ji trumpai pristatė nuveiktus darbus, pasidalijo įžvalgomis apie organizacijos kryptis ir ateities lūkesčius. Pirmininkė akcentavo, kad per metus ypatingas dėmesys buvo skiriamas narių socialinei gerovei: teiktos pavėžėjimo į gydymo įstaigas paslaugos, pagalba užtikrinant kasdienį mobilumą, organizuota socialinė reabilitacija.
Taip pat aktyviai organizuotos edukacinės ir pažintinės išvykos, dalyvauta įvairiuose bendruomeniniuose renginiuose, konkursuose, skatintas narių socialinis aktyvumas ir įsitraukimas. Kelionės, tarp jų ir prie jūros, ne tik praturtino dalyvių patirtį, bet ir stiprino tarpusavio ryšius. Pasak pirmininkės, tokia veikla prisideda prie didesnio žmonių savarankiškumo, geresnės emocinės savijautos bei stipresnės socialinės integracijos.
J. Sabašinskė nuoširdžiai padėkojo organizacijos skyrių pirmininkams už jų pagalbą, iniciatyvumą ir nuolatinį palaikymą, pabrėždama, kad bendras darbas ir vienybė yra organizacijos stiprybės pagrindas.
Susirinkime dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės vadovai. Bendruomenę bei jos pirmininkę sveikino vicemeras Deividas Dargužis, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė bei Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė. Svečiai džiaugėsi aktyvia ir prasminga draugijos veikla, bendruomenės telkimu bei nuosekliu darbu, stiprinant asmenų su negalia integraciją. Jie linkėjo ir toliau išlaikyti bendrystę, aktyvumą bei dar glaudžiau bendradarbiauti su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
Po oficialiosios dalies renginio dalyviai buvo pakviesti pasimėgauti Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupės „Akacija“ ir draugijos ansamblio „Nemunaičiai“ koncertu bei Prienų krašto kūrėjos Vilytės Stelmokienės kūryba ir dar pasidžiaugti bendryste prie suneštinių vaišių stalo.
