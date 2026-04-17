„Dangus prasideda čia ir dabar…“ (JE vyskupas Jonas Ivanauskas)
Praėjusį sekmadienį švenčiant Atvelykį – Dievo gailestingumo iškilmę – savo apsilankymu Birštono dekanato tikinčiuosius pagerbė JE Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Pirmiausia vyskupas aukojo šv. Mišias Užuguosčio parapijos bažnyčioje, o 13 val. 30 min. jo Ekscelenciją iškilmingai sutiko Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos tikintieji.
Vyskupo apsilankymas Nemajūnuose sutapo su kas penkerius metus vykstančia Ganytojo parapijų vizitacija, tad prieš prasidedant šv. Mišių iškilmei, susirinkusieji išklausė klebono, monsinjoro Rimvydo Jurkevičiaus raportą apie parapijos veiklas, padarytus ir laukiančius darbus.
Kadangi monsinjoras Rimvydas Jurkevičius Nemajūnų parapijos reikalais rūpinasi dar tik pusantrų metų, jis daugiau akcentavosi būtent į šį laikotarpį, tačiau priminė ir anksčiau nuveiktus darbus, grąžinant vienintelę Lietuvoje išlikusią medinę neogotikos stiliaus bažnyčią.
Tai – ir Nemajūnų parapijoje klebonavusio, neseniai 90-mečio jubiliejų minėjusio vyskupo emerito Juozo Matulaičio pastangomis 1972 metais pakeistas grindis, pastatytus naujus suolus, restauruotus vargonus, stacijas. Atmintini ir 2010-ieji metai, kai monsinjoro Jono Dalinevičiaus rūpesčiu naujai suspindo ne tik bažnyčia, bet ir atgimė parapijos namai, tarnaujantys ir bendruomenių reikmėms. Ir kurių tvarkymui ir remontui ir toliau skiriamas dėmesys.
Pastaraisiais metais buvo sutvarkyta kapinėse esanti koplyčia, kurioje jau buvo aukojamos šv. Mišios Vėlinių dieną. Monsinjoras Rimvydas Jurkevičius mano, kad koplyčioje bus meldžiamasi ir Motinos bei Tėvo dienomis už iškeliavusias Amžinybėn motinas ir tėvus. Sutvarkytas ir šventoriaus apšvietimas, padaryta daug kitų techninių ir kasdienės priežiūros darbų.
Praėjusiais metais gimė graži tradicija – rengti piligriminius žygius. Į didžiuosius Šv. Petro ir Pauliaus atlaidus didelis būrys žmonių iš Birštono keliavo pėsčiomis.
Nemajūniškiai puoselėja ir tradiciją po titulinių atlaidų susirinkti Agapei, kurią kasmet pasikeisdamos organizuoja viena iš keturių parapijai priklausančių bendruomenių.
Nemajūnuose dar švenčiami Šv. Magdalenos atlaidai. Parapijos namuose vyksta rekolekcijos, stovyklos, dailininkų plenerai. Parapijiečiai taip pat dalyvauja Birštono Carito veikloje, jungiasi prie Rožinio grupės maldos.
Kaip savo raporte paminėjo klebonas Rimvydas Jurkevičius, nuo praėjusios vyskupo vizitacijos Nemajūnų bažnyčioje Krikšto sakramentas suteiktas 4 vaikams, sutuoktos 4 poros, į Amžinybę palydėta 218 mirusiųjų. Dabar parapijos teritorijoje gyvena apie 750 gyventojų.
Tarp būtiniausių darbų, kurie laukia, klebonas paminėjo dar nebaigtus darbus parapijos namuose, šventoriaus tvoros remontą, kunigo Alfonso kapavietės sutvarkymą, altorių patikrą.
Baigdamas savo ataskaitą monsinjoras nuoširdžiai padėkojo visuose darbuose jį remiančiai bendruomenei ir Birštono savivaldybei už galimybę skleistis jo idėjoms bei lūkesčiams.
JE vyskupas Jonas Ivanauskas, išklausęs raportą, padėkojo parapijos žmonėms už susitelkimą, bendruomeniškumą ir pasidžiaugė galimybe būti vienoje gražiausių ir jaukiausių bažnyčių.
Pradėdamas šv. Mišių auką, vyskupas pakvietė visus melstis už taiką visame pasaulyje ir kartu su Šv. Tomu kiekvieną pagalvoti, ar tikrai tikiu Dievą gilia prasme, kaip aš jį priimu ir sutinku, kaip reaguoju, kai mane paliečia sėkmė ar nesėkmė.
Vyskupo teigimu, tikėjimas yra labai rimtas dalykas, tai tokia tikrovė, kurios nesutalpiname tik į žmogiškąją patirtį, tad žmogus negali neigti to, ko nepažįsta, ko nesupranta. Tai – giluminiai klausimai, verčiantys suprasti, kodėl jauni žmonės myli vienas kitą, kodėl tėvai myli vaikus, kokia apskritai yra gyvenimo prasmė…
Ir tai, pagal vyskupą, ypač svarbu šiandien, kai savęs turime klausti, ar gyvenimas tapo žmogiškesnis, teisingesnis. Anaiptol ne. Netikėjimas turi savų ir labai liūdnų pasekmių. Juk jeigu tikėtų tie, nuo kurių priklauso kitų gyvenimai ir kurie atsakingi už tai, kas vyksta, kurių valia nulemiami sprendimai – argi taip atrodytų šiandien pasaulis: ar būtų tiek sugriautų pasaulių, kančios, nusivylimo…
Tad vien tik buvimas žmogumi – ne viskas. Jis priklauso nuo daugelio dalykų: vertybių pasirinkimo, atsakomybės už laikmetį, nuo to, ką paliksime ateities kartoms – tiesiog nuo to, kaip gyvensime šiame žmogiškame gyvenime, kaip suprantame savo gyvenimo prasmę.
Baigdamas homiliją ir suteikęs palaiminimą susirinkusiesiems JE vyskupas J. Ivanauskas padėkojo visiems už dorai ir sąžiningai atliekamas kasdienes pareigas, už dalyvavimą bažnyčios bendruomenės gyvenime, o Birštono savivaldybei – už paramą ir gerų iniciatyvų palaikymą.
Vyskupas taip pat pakvietė visus galinčius dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos 100-mečio paminėjimo renginiuose, vyksiančiuose gegužės mėnesį. Gegužės 10 d. 10 val. Kaišiadorių katedroje bus koncekruojamas naujas altorius, o gegužės 30 d. 12 val. vyks 100 metų jubiliejaus iškilmių šventė.
Pasibaigus šv. Mišioms, vyskupas Jonas Ivanauskas Nemajūnų parapijos namuose dar susitiko su Pastoracinės tarybos nariais ir visais nuoširdžiam pokalbiui nusiteikusiais parapijiečiais.
Ramutė Šimukauskaitė
Autorės ir Nijolės Jakimonienės nuotraukos