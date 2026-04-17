Aptarė vaikų saugumo ir prevencinio darbo priemones

17 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Balandžio 13 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko pasitarimas, skirtas vaikų saugumo bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai.
Susitikime dalyvavo Prienų r. policijos komisariato viršininkas Andrius Rupeikis, bendruomenės pareigūnės, Savivaldybės ir jai priklausančių švietimo įstaigų vadovai.
Akcentuota bendradarbiavimo, atvirumo ir tarpusavio pagalbos svarba – tik glaudžiai bendradarbiaujant visoms institucijoms galima užtikrinti veiksmingą mokinių saugumą ir nuoseklią prevenciją. Pabrėžtas poreikis susitelkti ir vieningai reaguoti į kylančius iššūkius.
Aptartas veiksmų algoritmas, kaip reaguoti gavus signalą apie galimus pažeidimus ar įvykius bei kaip efektyviai komunikuoti. Kalbėta apie trumpalaikes ir ilgalaikes priemones, mokinių saugumą, tėvų ir institucijų atsakomybes.
Savivaldybės vadovai akcentavo, kad tokie susitikimai turėtų vykti dažniau, siekiant nuolat aptarti problemas ir ieškoti sprendimų.
Meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad vaikų saugumas yra prioritetas: „Būtina remtis ne nuogirdomis ar pavieniais signalais, o realia, iš pirmų lūpų gaunama informacija apie situaciją ugdymo įstaigose. Tik būdami įvykių centre galime laiku reaguoti, spręsti problemas ir užkirsti kelią jų plitimui.“
Pasidžiaugta mokyklomis, kurios yra atviros dialogui ir aktyviai bendradarbiauja – tai stiprios ir atsakingos bendruomenės ženklas.
Pabrėžta, kad prevencija – visų bendras darbas: būtina nuosekliai šviesti, stiprinti pasitikėjimą ir užtikrinti, kad kiekvienas signalas būtų išgirstas, įvertintas ir sprendžiamas laiku.
Prienų rajono savivaldybės informacijos

