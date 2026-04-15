Išlaužo mokyklai – 100. Istoriją kuria žmonės (IV dalis)

Mokykla – šiandien
2009 m., talkinant mokyklos psichologei, strateginiam mokyklos veiklos planavimui pradėjome taikyti Ateities seminaro metodiką. Pradžioje išbandėme ją su mokiniais. Dvi dienas su nakvyne mokykloje vykusio seminaro dalyvių – mokinių – išsakytos mintys buvo tokios svarios, kad mokyklos direktorei kilo idėja organizuoti tokį patį seminarą mokytojams ir mokinių tėvams – mokyklos tarybos nariams. Nuo tada Ateities seminaro metodika planuojant mokyklos veiklą pasitelkiama visada. Ja vadovavomės parengdami strateginį mokyklos veiklos planą 2025–2027 mokslo metams.
Kurdami saugią mokyklą, draugiškumą ir norą bičiuliautis įprasminame įvairiomis veiklomis. Prasmingą buvimo kartu laiką ilginame išvykomis, renginiais bei kitais mokinius įtraukiančiais užsiėmimais: „Tyrėjų diena“ (direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Daunienė, mokytojos Jelena Knašienė, Ingrida Kisielienė,
Aušra Balkūnienė), literatūrine veikla (mokytojos Aldutė Klimavičienė ir Eglė Urbanienė), mokyklos muziejumi (mokytojos Janina Kuncevičienė ir Jelena Knašienė), muzika (mokytoja ekspertė Aldona Armonienė), sportu (mokytojai Janina Slavinskienė ir Rolandas Meškauskas, 2020 m. pagerbtas kaip geriausias Lietuvos fizinio ugdymo pedagogas). 2023–2024 mokslo metais mūsų mokyklos komanda tapo Lietuvos mokyklų kaimo vietovių III vietos laimėtoja.
Pilietiškumą mokiniai ugdosi įsijungę į Skautų organizaciją (vadovė Audronė Ramoškienė, už šią veiklą 2020 metais apdovanota Prienų rajono savivaldybės nominacija „Metų šviesuolis“) ir į Šaulių organizaciją (vadovas R. Meškauskas, 2026 metais apdovanotas
pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“). Į gausų būrį kas savaitę mokinius sukviečia respublikinio projekto „Jaunimas gali“ užsiėmimai (vadovas R. Meškauskas, 2025 m. nominuotas geriausiu Prienų rajono mokytoju). Maloniai nustebino mokyklos bibliotekininkės Birutės Klimčauskienės režisuotas ir kartu su trečiaklasiais (mokytoja Vera Milkevičienė) pastatytas spektaklis „Dryžuota kiškutė“, atkreipęs mokinių dėmesį į draugiškumo ugdymą tarp brolių ir sesės. Viliamės, kad mokyklos įsipareigojimas ilgalaikėje perspektyvoje įgyvendinti dar vieną iniciatyvą – PEPIS (Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema) gerins mokyklos socialinį-emocinį klimatą, taip reikalingą rastis vis naujoms mūsų mokiniams įdomioms veikloms.
Įtraukusis ugdymas – dar vienas šio laikmečio iššūkis. Dėmesys vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, mokykloje visada buvo išskirtinis. Šiuo metu mokykloje mokosi 24 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Kartu su mokytojais juos ugdo ir pagalbos mokiniui specialistės: specialioji pedagogė – logopedė Ramunė Juodsnukienė, socialinė pedagogė Ona Lebedinskienė, psichologė Ieva Žukovienė. Mokiniams mokytis padeda aštuonios mokinio padėjėjos. Teikti ypač kvalifikuotą pagalbą mokiniams, turintiems individualiųjų ugdymosi poreikių, padeda antrus metus vykdomas ERASMUS+KA1 projektas „Įtrauktis ir pagalba SUP mokiniams“ (koordinatorės Eglė Urbanienė, 2008 m. nominuota geriausia Prienų rajono mokytoja. Šio tarptautinio projekto dalyviai jau spėjo pasigilinti į Ispanijos, Suomijos, Kroatijos mokyklų patirtis, jų laukia kelionė į Čekiją. Projektui toliau sėkmingai vadovauja mokytoja Valdonė Rasimienė. Projekto dėka galėjome pasimatuoti savo patirtį ir pasimokyti iš kitų. Supratome, kad esame pasiruošę su pasauliu kalbėtis ta pačia kokybės kalba. Mokomės ir iš savų – kolegių iš Kauno šv. Roko ir Prienų rajono mokyklų. Antrus metus mūsų mokykloje vyksta rajoninės mokinio padėjėjų bei mokinių,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, konferencijos. Gausus jų dalyvių skaičius rodo, kad tokios konferencijos savalaikės ir reikalingos.
Mokykla – aktyvi Išlaužo kaimo bendruomenės iniciatyvų palaikytoja. Ruošiantis miestelio 260 – ajam jubiliejui, mokykloje vyko gyvenvietės herbo kūrimo konkursas. Pagal mokinės Emilijos Pavlavičiūtės piešinį dailininkas Rolandas Rimkūnas sukūrė Išlaužo herbą, kuriame pavaizduota miestelio vardo kilmės legenda.
Direktorės Rasos Žilinskienės iniciatyva 2008 metais įkurtas Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centras, kuriame vaikus ugdo savo darbui pasišventusios pedagogės Gintarė Šilingienė ir Violeta Kursienė.
Kurdami mokyklą išlikome atviri kitų patirčiai ir linkę savąja pasidalinti su kitais. Esame ne vieno respublikinio leidinio bendraautoriai. Kuo įdomi mokykla, pasakoja ir mūsų buvusio mokinio videografo Ryčio Meškausko diplominis darbas – sukurtas dvidešimties minučių trukmės filmas. Mokyklos praktika kuriant susitelkusią bendruomenę ir inovatyvią, į mokinio ugdymą orientuotą mokyklą, atskleista Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vaizdo mokomojoje medžiagoje „Atrask sėkmę“ –V., 2010 m.
2025 m. vasarą mokyklos pedagogai po dvidešimt aštuonerių vadovavimo mokyklai metų atsisveikino su direktore Rasa Žilinskiene. Mokyklos bendruomenė toliau žengia bendradarbiavimo ir dialogo kultūros puoselėjimo keliu. Pedagogai, mokiniai ir jų tėveliai, išsigryninę pagarbos, atsakomybės ir bendradarbiavimo vertybes, jau senokai suprato, jog individualūs pokalbiai su mokiniais, refleksijų dienos mokyklos mastu, diskusijos klasėse, aktyviuosiuose mokinių ar mokytojų susirinkimuose, iniciatyvinėje tėvų grupėje ar Ateities seminarai visai bendruomenei yra naujų idėjų prisijaukinimo būdas. Idėjas įgyvendinant ir veikiant kartu daug lengviau mokytojams tinkamai taikyti šiuolaikinio mokymo principus, o kiekvienam mokiniui turėti vienodas galimybes asmeninei sėkmei bei vertybinių nuostatų ugdymui.
Nuo 2025 m. rugpjūčio 20 d. Išlaužo pagrindinė mokykla kartu su Balbieriškio ir Pakuonio pagrindinėmis mokyklomis tapo Užnemunės pagrindine mokykla. Jai vadovauja direktorius Ramūnas Makaveckas, pavaduotoja ugdymui Audronė Ramoškienė bei pavaduotoja ūkio reikalams Asta Tamošiūnienė. Išlaužo mokiniai ir jų tėveliai toliau džiaugiasi įtraukia mokinių ugdymo kultūra, estetiškomis mokyklos aplinkomis, o tokie renginiai, kaip rajoninės mokinių ir pedagogų konferencijos, šeimos dienos minėjimai savaitgaliais su gausiu tėvelių ir socialinių partnerių įsitraukimu rodo, kad kartu nuveikiame labai daug. Ir mums taip gyventi mokykloje svarbu.
Pasirengimo mokyklos šimtmečiui kūrybinė grupė
Artėja labai svarbi šventė –
Išlaužo mokyklos 100 metų jubiliejus
Pasitinkame jį turėdami lūkesčių. Svarbiausias iš jų – atgaivinti istorinę mokyklos atmintį bei priminti kiekvienam, kad „mokykla yra gyvenimas“ (E.G. Hubbard).
Skirdami savo laiką, idėjas, darbus, stengiamės, kad šie metai taptų šventiniais Išlaužo mokyklos bendruomenei. Tačiau vien mūsų norų ir entuziazmo nepakanka – reikia lėšų.
Todėl nuoširdžiai kviečiame Jus – visus, kas galite – prisidėti prie šios svarbios datos paminėjimo.
Visas gautas lėšas, pervestas į atskirą sąskaitą Nr. LT057189900001142166, skirsime kuriamam filmui apie mokyklą bei kitiems šimtmečio renginiams.
Dėkojame visiems – prisidėsiantiems!
Visų Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus darbuotojų vardu – l.e. direktoriaus pareigas Ramūnas Makaveckas