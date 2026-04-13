Savivaldybės vadovai pradeda susitikimus su seniūnijų gyventojais

Balandžio 8 dieną Prienų rajone prasidėjo seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai. Šiemet Savivaldybės vadovai pirmąją aplankė Naujosios Ūtos seniūniją.
Pristatydamas praėjusių metų ataskaitą seniūnas Algis Aliukevičius nedaugžodžiavo, jis, palikdamas daugiau laiko gyventojų klausimams, trumpai, aiškiai ir koncentruotai apžvelgė demografinius rodiklius, svarbiausius nuveiktus darbus, iššūkius ir ateities planus.
Nors seniūnija yra viena mažiausių rajone, darbų čia netrūko. Praėjusiais metais buvo atnaujinta Naujosios Ūtos kapinių tvora, tvarkomos kultūros paveldo objektais laikomos Senaūčio senosios vokiečių ir Skersabalio partizanų kapinės, asfaltuojamos Parko ir Liepų gatvės, taip pat atliktas drenažo sistemų remontas kelių zonoje, siekiant sudaryti patrauklias sąlygas poilsiui ir laisvalaikiui, prie Naujosios Ūtos parko įrengta moderni automobilių stovėjimo aikštelė Parko gatvėje.
Į ataskaitinį susirinkimą atvykusius gyventojus visuomet domina kelių priežiūros tema. Anot seniūno, praėjusiais metais kelių greideriavimas, duobių užtaisymas, kelkraščių tvarkymas buvo vykdomas nuolat. Tai, pasak A. Aliukevičiaus, užtikrino geresnį pravažumą visais metų laikais. Tačiau atokiau įsikūrę gyventojai šiuo klausimu jaučiasi užmiršti, ypač žiemą. Jiems patiems tenka rūpintis kelio priežiūra. Susirinkusieji taip pat pastebėjo, jog miškingose gyvenvietėse kelius gadina miško technika, todėl gyventojai prašo imtis priemonių problemai pažaboti.
Aptardamas svarbiausius šių metų planus, seniūnas paminėjo naujų gatvės apšvietimo tinklų įrengimą Mieleišupio gyvenvietėje, N. Ūtos kapinių tvoros atnaujinimo pabaigą, kelių ir viešųjų erdvių priežiūrą. Deja, tame sąraše kelių remonto darbų nėra, artimiausi asfaltavimo darbai – Liepų gatvėje, Žemaitkiemio kaime. ir kelio į Dūmiškio sodus – numatyti 2027 metais. Anot Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, darbai šiek tiek vėluoja, nes kelių asfaltavimo poreikis visame rajone didžiulis. Papildydamas merą, vicemeras Deividas Dargužis pastebėjo, jog kelių remonto darbai vykdomi pagal nustatytą prioritetų sąrašą. Vicemeras ramino gyventojus, laukiančius eilėje, jog viskas juda savo eilės tvarka, tiesiog kai kuriems darbams pritrūkus lėšų, ir kiti darbai persikėlė į kitus metus.
Kelių priežiūra – ne vienintelė probleminė sritis seniūnijoje, prie praėjusių metų iššūkių A. Aliukevičius priskyrė ir invazinius augalus bei gyvūnus, viešųjų erdvių tvarkymo darbus, kuriems trūksta resursų, apleistų žemės sklypų ir pastatų bei atliekų tvarkymo problemas. Į seniūno išsakytus iššūkius sureagavo ir patys gyventojai, ir Savivaldybės atstovai. Anot Savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, šiais metais didesniuose plotuose invazinius augalus planuojama naikinti, o patys gyventojai atkreipė dėmesį, jog miestelyje apleistų sklypų savininkai sulaukia pasekmių, o sodo bendrijoje esantys sklypai neįtraukiami į apleistų sklypų sąrašus. Gyventojų nuomone, taip būti neturėtų, visi privalo nešti vienodą atsakomybę už savo nuosavybę.
Jau ne vienerius metus N. Ūtoje aptarinėjama atliekų tvarkymo problema. Praėjusiais metais seniūnijoje buvo surinkta dalis prie atokesnių gyvenviečių kelių esančių bendrųjų konteinerių. Pasak mero, toks sprendimas priimtas dėl to, jog bendruosius konteinerius neišrūšiuotomis atliekomis užpildo ne gyventojai, kuriems jie skirti, bet pravažiuojantieji, o savivaldybei tenka mokėti už atliekų tvarkymą. Pašalinus konteinerius, dabar gyventojai atliekas turi vežti po kelis kilometrus. Jie kurį laiką buvo atleisti nuo vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą, tačiau šiemet pastoviąją dalį jiems visgi reikės mokėti. Pasak vicemerės Laimutės Jančiukienės, kartais gyventojai tikisi, jog, jeigu jiems vis tiek reikia mokėti vietinę rinkliavą, jiems priklauso ir konteineriai, tačiau tokiu atveju tektų mokėti kur kas daugiau. Vicemerės teigimu, už viso rajono atliekų tvarkymą moka visi gyventojai, todėl priskaičiuota pastovioji dalis yra mokama solidariai.
N. Ūtos seniūnijos gyventojams su reikalais dažnai tenka užsukti į rajono centrą, todėl susitikimo metu meras trumpai pristatė svarbiausius mieste vykdomus projektus – baigiamą įrengti „Žiburio“ gimnazijos laboratorijų pastatą, Prienų PSPC pastato renovaciją ir perkėlimą į naujas patalpas, planus renovuoti Prienų ligoninę, Priėmimo skubios pagalbos skyriaus pertvarkymą – kurie palies ne tik miesto, bet ir rajono gyventojus.
Nepaisant visų rūpesčių, A. Vaicekauskas džiaugiasi, jog N. Ūtos seniūnija keičiasi ir tiki jos perspektyva. Vilčių suteikia ir patogi geografinė padėtis, ir seniūno pristatyti demografiniai rodikliai, kurie rodo, jog gyventojų skaičius seniūnijoje stabilizuojasi.
Oficiali susitikimo su gyventojais dalis baigėsi pozityvia gaida, seniūnas už bendrus darbus, iniciatyvas, indėlį į krašto gyvenimą dėkojo bendruomenių pirmininkams, seniūnaičiams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, socialiniams darbuotojams bibliotekos, kultūros darbuotojams ir aktyviems gyventojams.
Rimantė Jančauskaitė