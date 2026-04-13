Privačios žemės ūkio žemės pirkimas: ką turi žinoti ir atlikti pirkėjas

Privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypo savininkui nusprendus parduoti savo žemės sklypą (ar jo dalį) ir apie tai pranešus Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT), ši apie parduodamą žemę per penkias darbo dienas registruotais laiškais informuoja asmenis, galinčius turėti pirmumo teisę ją įsigyti.
Apie atsiradusią galimybę įsigyti žemės sklypą NŽT informuoja žemės naudotoją, kuris ją naudoja žemės ūkio veiklai pagal ne mažiau kaip prieš vienerius metus registruotą sutartį ir kaimyninių sklypų savininkus, jei jų turima žemės ūkio paskirties žemė ribojasi (turi bendrą kraštinę) su parduodamu sklypu. Visi šie fiziniai asmenys turi būti ūkininkais, tai yra Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka turi būti įregistravę ūkininko ūkį. Jeigu tai yra juridiniai asmenys, tuomet jų pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų.
Gavę informaciją iš NŽT apie parduodamą žemės ūkio paskirties sklypą, potencialūs pirkėjai per 15 darbo dienų turi pateikti NŽT savo sutikimą pirkti sklypą už pardavėjo nurodytą kainą ir pardavimo sąlygas.
Sutikimo (sprendimo) pirkti žemės ūkio paskirties žemę formą NŽT galimam pirkėjui atsiunčia kartu su informacija apie parduodamą žemės sklypą. Formos šabloną taip pat galima rasti čia.
Užpildytą sutikimą NŽT patogiausia pateikti elektroniniu būdu per e. pristatymo sistemą ePristatymas.lt arba pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu (.adoc, arba .pdf formatu) galima atsiųsti elektroniniu paštu nzt@nzt.lt. Šiuo el. paštu galima atsiųsti pasirašytą ir nuskenuotą sutikimo kopiją (.pdf formatu). Pasirašytą sutikimą NŽT taip pat galima atsiųsti ir paprastuoju paštu, adresu: Kalvarijų g. 147, Vilnius. Esant poreikiui sutikimas gali būti pateiktas gyvai NŽT padalinyje. NŽT padalinių adresus ir darbo laiką rasite čia.
Gavusi asmens sutikimą (sprendimą) pirkti parduodamą žemės sklypą ir patikrinusi, ar šis asmuo atitinka pirmumo teisei įsigyti žemę keliamus reikalavimus, NŽT sklypo pardavėjui išduoda pažymą, kurioje yra nurodomas konkretus sklypo pirkėjas.
Būna atvejų, kai visi asmenys, turintys pirmumo teisę, per nustatytą terminą nepareiškia noro pirkti žemės sklypo. NŽT sklypo pardavėjui tai nurodo pažymoje. Tokiu atveju pardavėjas savo žemės sklypą gali parduoti bet kuriam jo pasirinktam asmeniui, tačiau pardavimo kaina negali būti mažesnė už tą, kuri yra nurodyta pirminiame pardavėjo pranešime NŽT. Jeigu žemės sklypas parduodamas už mažesnę kainą ar kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta pirminiame pranešime, turi būti pateikiamas pakartotinis pranešimas, t. y. NŽT privalės kartoti pirmumo teisę turinčių asmenų informavimą, nurodydama pasikeitusią kainą ar kitas sąlygas.
Nepriklausomai nuo to, ar sklypą perka pirmumo teisę turintis pirkėjas, ar pardavėjo pasirinktas pirkėjas, jis (pirkėjas) privalo iš NŽT gauti sutikimą įsigyti šį žemės sklypą. NŽT sutikimu yra patvirtinama, kad asmeniui įsigijus parduodamą žemės sklypą jam (kartu su susijusiais asmenimis) priklausantis žemės ūkio paskirties žemės bendras plotas nebus didesnis kaip 500 ha. Nustačius, kad bendras žemės plotas bus didesnis kaip 500 ha, sutikimas neišduodamas ir asmeniui neleidžiama įsigyti parduodamo žemės sklypo.
Šiam sutikimui gauti reikia pateikti prašymą NŽT.
NŽT sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemę išdavimo paslauga yra mokama. Šiuo metu ši valstybės nustatyta rinkliava fiziniams asmenims – 11 eurų, juridiniams asmenims – 37 eurai.
Prašymą NŽT patogiausia teikti elektroniniu būdų per NŽT elektroninių paslaugų savitarnos sistemą. Pasirinkus paslaugą „Sutikimų įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimas“, prašymą galima pateikti vos per kelias minutes – dalis duomenų užsipildo automatiškai, todėl sumažėja klaidų tikimybė. Teikiant prašymą per savitarnos sistemą, joje iš karto galima atlikti mokėjimą, todėl dokumentų, patvirtinančių atliktą mokėjimą, atskirai pridėti nereikės. Jeigu žemė įgyjama bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, savitarnos sistemoje pakanka pirmame žingsnyje pažymėti „Teikiu prašymą sutuoktinių vardu“ ir sutikimas bus išduodamas abiejų sutuoktinių vardu, papildomų veiksmų sutuoktiniui atlikti nereikės.
Prašymą galima teikti ir kitais būdais, tačiau savitarnos sistema leidžia tai padaryti paprasčiausiai ir efektyviausiai. Prašymo formą, skirtą teikti ne per sistemą, galite rasti čia. Informaciją apie rinkliavos mokėjimo būdus, kai tai daroma ne per sistemą, galima rasti čia.
NŽT per 15 darbo dienų patikrinusi prašyme pateiktą informaciją ir nenustačiusi neatitikimų teisės aktams, pirkėjui išduoda sutikimą įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemę.
Taigi žemės sklypo pardavėjui turint NŽT pažymą, kurioje nurodytas pirmumo teisę turintis žemės sklypo pirkėjas, arba nurodyta, kad tokio asmens nėra, o pirkėjui turint NŽT sutikimą įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemę, pas notarą gali būti tvirtinamas pirkimo-pardavimo sandoris.
Nacionalinės žemės tarnybos informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
