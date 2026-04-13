Išlaužo mokyklai – 100. Istoriją kuria žmonės (III dalis)

Mokyklos atidarymas ir modernėjimas
1997 m. mokyklos direktorė Aušra Rimavičienė, mokyklos bendruomenei apgailestaujant, pasitraukė į užtarnautą poilsį, o mokyklai pradėjo vadovauti anksčiau dirbusi pavaduotoja ugdymui Rasa Žilinskienė. Jai, pavaduotojai ugdymui Daliai Visockienei (2005 m. nominuotai Lietuvos Metų mokytoja) bei visiems mokyklos žmonėms teko toliau tęsti darbus, skirtus naujosios mokyklos statybų atnaujinimui.
Statybos atnaujintos 1998 m., o 2000 m. Prienų r. vadovų ir mokyklos bendruomenės pastangų dėka Prienų UAB „Rūdupis“ pastatė ir įrengė didžiąją mokyklos patalpų dalį (sporto salė, valgykla ir aktų salė įrengtos 2001-2002 m.). Direktorė R. Žilinskienė savo darbo dienoraštyje rašė: „Antradienį (2000-10-17) pasirašiau mokyklos pridavimo aktą, darbų vykdytojas Raimundas Laukaitis atidavė visus raktus. Jau ketvirta diena jaunas vaikinas iš Šiaulių (baldus gaminančios bendrovės darbuotojas) tveria baldus. Greitai ir kokybiškai. Miega, matyt, tik po kelias valandas. Darbštus…O aš antradienį sunumeravau visas duris. Lygiai 110 durų radau! Vakar surašiau planą, kur ką vežti iš senos mokyklos. Penktadienį kraustomės! Sukviesti mokinių tėvai, susitarta dėl transporto. Visas kolektyvas nervinasi, nežino, kaip viskas pavyks. O aš jau lyg ir pripratau prie amžino nerimo. Tik retkarčiais dingsta trumpoji atmintis. Tuomet sau sakau – „suvirė smegenys“.
Po trijų dienų kitame dienoraščio įraše R. Žilinskienė priduria: „2000 m. spalio 20 dienos vidudienį keliese stovėjome ant naujosios mokyklos paradinių laiptų ir stebėjome, kaip ilga įvairių sunkvežimių, traktorių, lengvųjų automobilių ir arklių traukiamų vežimų vilkstinė, nusidriekusi per visą Išlaužą iš Žvejų gatvės, artėja mūsų link. Mokyklos mokytojai, darbuotojai, vyresnieji mokiniai ir mokinių tėvai suvežė baldus ir mokymosi priemones iš senosios mokyklos. Visi plušėjo sutartinai, kol baldus ir daiktus sunešė į patalpas. Mokinių tėtis, mokyklos tarybos narys Vytautas Ruseckas, priėjęs pasakė: „Istorinis įvykis šiandien Išlauže, turėtų vėliavos gatvėse plevėsuoti“. Ir tikrai, naujos mokyklos laukimas, bendras triūsas daugybę dienų ir valandų tveriant baldus, tvarkant patalpas, sodinant medelius naujame mokyklos kieme ir džiaugsmas darbuojantis naujose estetiškose patalpose (mokytojų Editos ir Gintauto Ačų indėlis), sutelkė visus: pedagogus ir visus darbuotojus, mokinius ir jų tėvelius“.
Naujoje mokykloje virte virė gyvenimas. Išgyvenome intensyvios kaitos metą. Nepasimesti kaitoje mums padėjo MTC (Mokyklų tobulinimo centro) lektorių Eglės Pranckūnienės ir Marinos Vildžiūnienės seminaras „Mokyklos vystymosi planavimas“.
Kaip mums sekėsi?
Mokykloje vyravusią kultūrą įsivardijome adaptacijos prie pokyčių ir permainų kultūra, kuriai būdinga nuolatinės bendrumo paieškos ir savęs, kaip bendradarbiaujančio, atradimas.
Siekdami pozityvios kaitos 2002–2003 metais vykdėme mokyklos kultūros kaitos projektą „Demokratiško ugdymo link“. Čia mums labai pagelbėjo psichologės Ievos Žukovienės „Klasės susirinkimų metodikos“ mokymai ir pirmųjų klasės susirinkimų vedimas mokiniams. Jų metu sužinojome, kad problemas galima išspręsti bendraujant atvirai ir pagarbiai, kuriant klasės taisykles ir aptariant kylančias problemas, jų sprendimą atiduodant į vaikų rankas prižiūrint klasės vadovui. Psichologė mus išmokė, kad pagyrimas akcentuoja vaiką (turi tendenciją nukreipti jo dėmesį į save), o padrąsinimas – pastangas. Mokėmės drąsinti ir mokinius, ir save, ir vieni kitus. Aptardami projekto naudas, pamatėme, kad mokiniai vis daugiau imasi atsakomybės. Panašiu metu psichologė mus mokė diskusijos metodo. Šį metodą, kaip demokratinį problemų sprendimo būdą, pasitelkiame ir šiandien. Itin pasiteisina toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų diskusijos. Jų metu, išsiaiškinę spręstinas problemas, surandame bendrus sprendimus.
Visada mums buvo svarbus mokinio įsitraukimas į jo paties mokymosi įsivertinimą bei planavimą. Kai 2006 m. direktorė, grįžusi iš švietimiečių kelionės po Škotijos mokyklas, pasidalino įspūdžiais, kaip tos šalies mokiniai stebi ir planuoja savo mokymąsi, to ėmėmės ir mes. 2007–2008 mokslo metais direktorė, dalyvaujant pavaduotojai ir klasių vadovui, pakalbino visus 5–10 klasių mokinius jų paprašydama pasidalinti sėkmėmis ir nesėkmėmis, įvardinti, kokios pagalbos jie norėtų (sunkiausia mokiniams buvo įsivardyti tos pagalbos poreikį). Tam tikslui susikūrėme asmeninės pažangos fiksavimo dokumentą, kurį kiekvienas 5–10 klasių mokinys pildo iki šiol ir aptarinėja savo pasiektą pažangą ne tik su klasės vadove/vadovu, bet ir su jį mokančiais mokytojais pasibaigus trimestrams/mokslo metams tvarkaraštyje numatytų Refleksijų dienų metu. Kaip to išdava atsirado gilesnis visos bendruomenės dėmesys pasidžiaugimo sėkmėmis kultūrai, kurią įprasmina kasmet vykstanti mokslo metų pabaigos šventė „Pasidžiaukime kartu“.
Keitėme ir mokymo praktikas. Mokytojams buvo nelengva iš tradicinio mokymo pereiti į tokį, kai ne pats mokytojas svarbus, o mokinys. Vienas iš tokių pirmųjų bandymų buvo pradinių klasių mokytojos ekspertės Giedrės Šliumpienės mokykloje įdiegtas mokinių savarankiško mokymosi metodas, sulaukęs pasekėjų ne tik mokykloje, bet ir šalyje.
Džiaugiamės pasiteisinusia iniciatyva kasmet pirmąją mokslo metų savaitę skirti mokinių į(si)traukimui į mokymąsi. Tradicinėmis tapo ir pirmosios naujųjų mokslo metų mokinių Įsitraukimo į mokymąsi savaitės, kurių viena diena skiriama Aktyviajam mokinių susirinkimui kasmet vis kitomis – draugiškumo, bendravimo, atsakomybės – temomis. Taip kuriama atviro kalbėjimosi aplinka.
Bus daugiau.
Pradžia „Gyvenimas", Nr. 23, 24
Išlaužo mokyklos 100-mečio paminėjimo darbo grupė
Artėja labai svarbi šventė –
Išlaužo mokyklos 100 metų jubiliejus
Pasitinkame jį turėdami lūkesčių. Svarbiausias iš jų – atgaivinti istorinę mokyklos atmintį bei priminti kiekvienam, kad „mokykla yra gyvenimas“ (E.G. Hubbard).
Visų Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos
Išlaužo skyriaus darbuotojų vardu – l.e. direktoriaus pareigas Ramūnas Makaveckas