„Didžiausi pokyčiai prasideda nuo paprasto rūpesčio kitu žmogumi“

Balandžio 2 dieną į Prienų kultūros centrą susirinkus gausiam būriui kolektyvo narių, Savivaldybės, seniūnijų atstovų bei socialinių partnerių, pristatyta Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro (SPC) ataskaita.
Apie tai, ką Centrui pavyko nuveikti praėjusiais metais, kalbėta pasiremiant skaičiais, bet svarbu buvo nepamiršti, jog už oficialios statistikos visuomet pirmiausia yra žmonės. O tai, kiek žmonių SPC darbuotojai galės aptarnauti, priklauso nuo biudžeto, kuris, pasak SPC direktorės Aurelijos Urbonienės, kasmet nuosekliai auga. Praėjusiais metais Centro biudžetas siekė 2436 100 Eur. Didžiąją biudžeto dalį sudarė valstybės (53 proc.) ir Prienų rajono savivaldybės (35 proc.) skirtos lėšos, dar 7 proc. projektinės ir 5 proc. Centro surinktos lėšos. Lėšų dėka gyvenimo kokybei užtikrinti reikalingas paslaugas gavo 2300 paslaugų gavėjų (2024 m. – 2100), o kad Centro veikla vyktų dar sklandžiau, kolektyvas pasipildė 4 naujais darbuotojais.
Iš viso praėjusiais metais SPC dirbo 84 darbuotojai, kasdien kėlęsi į darbą vardan bendro tikslo, kad sunkumų patiriantys žmonės sulauktų reikiamos pagalbos. Pasak direktorės pavaduotojos Liudos Šeškuvienės, Centras teikia pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo; psichosocialinę; socialinę priežiūrą šeimoms; vaikų dienos socialinės priežiūros; laikino atokvėpio akredituotas socialines paslaugas. Įstaiga taip pat atsakinga už gyventojų asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymą bei už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimą. Anot L. Šeškuvienės, socialines korteles praėjusiais metais gavo 3079 asmenys. Pagal pateiktus duomenis tokių kortelių gavėjų per metus sumažėjo 121.
Visuomet jautri tema yra parama šeimoms, auginančioms vaikus. Anot Paramos šeimai skyriaus vadovės Danguolės Juodsnukienės, Prienų rajone atvejo vadyba praėjusiais metais buvo taikoma 178 šeimoms, kuriose auga 318 vaikų. Tiesa, galima pasidžiaugti, jog 2025 m. šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba, skaičius sumažėjo 8 šeimomis. Šeimos atvejo vadybos procesas užbaigtas 76 šeimoms, palyginti su 2024 m., pernai šį kelią įveikė dviejomis šeimomis daugiau. Nors tai nedidelis pokytis, tačiau, pasak D. Juodsnukienės, už kiekvieno procento, už kiekvienos eilutės slypi tikros istorijos su nuoskaudomis, su džiaugsmais ir sunkumais, todėl, pristatant Paramos šeimai skyriaus ataskaitą, neapsiribota tik statistika, savo istorijomis iš ekranų dalijosi ir paramos gavėjai.
Centre veikia ir Vaikų dienos centras „Pienės pūkas“, kurį lanko 20 vaikų. Dauguma jų iš šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba.
Pagalbos į namus, laikino atokvėpio namuose, dienos socialinės globos, integralios pagalbos bei aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (TTP) paslaugas teikia Socialinės globos ir priežiūros asmens namuose skyrius. Anot Skyriaus vadovės Živilės Simanavičienės, teikiamos paslaugos apima ne tik tiesioginę pagalbą namuose, bet ir emocinį palaikymą, saugumo jausmo užtikrinimą ir orumo išsaugojimą. Pastaraisiais metais didžiausias poreikis išlieka pagalbos į namus paslaugų. Ši paslauga 2025 m. buvo suteikta 171 asmeniui, dienos socialinės pagalbos prireikė 19-ai asmenų, integralios pagalbos paslaugas gavo 31 asmuo, taip pat buvo pasirašytos 466 sutartys dėl TTP perdavimo asmenims. Pasak Ritos Vaškevičienės, lyginant 3 metų pasirašytų TPP perdavimo sutarčių kiekį, poreikis išlieka stabilus.
Socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyriuje 2025 m. paslaugas gavo 29 asmenys: 11 paslaugų gavėjų buvo suaugusieji, turintys negalią, 14 – senyvo amžiaus asmenys. Jiems buvo teikiamos užimtumo, asmeninės pagalbos ir higienos paslaugos. Pasak socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyriaus vadovės Agnės Vaidogienės, siekiant užtikrinti paslaugų gavėjų prasmingą laisvalaikį, ugdyti socialinius įgūdžius ir sudaryti galimybę saviraiškai, ypatingas dėmesys skiriamas asmenų su negalia užimtumui. „Mums labai svarbu kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi svarbus, saugus ir galėtų džiaugtis visaverčiu gyvenimu“, – iliustruodama paslaugų gavėjų emocijas nuotraukomis iš organizuojamų veiklų, sakė Agnė Vaidogienė.
Na, o, kad Centro veikla vyktų sklandžiai, rūpinosi Bendrojo skyriaus darbuotojai, vykdantys administravimo funkcijas, besirūpinantys Centro ūkio, materialiniu ir techniniu aprūpinimu, priežiūra ir kt. Anot skyriaus vadovės Aurelijos Žemaitienės, praėjusieji metai buvo pokyčių metai, mat beveik 50 proc. popierinių bylų buvo perkelta į elektroninę erdvę, o darbuotojai pradėjo naudotis dokumentų valdymo bendrąja informacine sistema. Jos teigimu, su persikėlimu į skaitmeninę erdvę susiję ir pagrindiniai šių metų iššūkiai.
Susirinkimo metu SPC direktorė A. Urbonienė džiaugėsi, jog Centre dirba kvalifikuoti darbuotojai, įstaiga yra patraukli savanoriams ir praktikantams, darbą joje renkasi ir jaunos moterys, kurias reikia išleisti į atsakingiausią gyvenimo darbą – vaiko priežiūros atsostogas, tad pagalbos rankų nuolat reikia. Todėl, be prisitaikymo prie dokumentų valdymo sistemos, tęstinių/naujų projektų įgyvendinimo ir paslaugų kokybės užtikrinimo, prie šių metų tikslų direktorė A. Urbonienė įvardijo ir žmogiškuosius išteklius, mat šiuo metu Centrui labai trūksta slaugytojo(s), į kolektyvą kviečiami ir kiti motyvuoti darbuotojai. Tiesa, darbas socialinių paslaugų centre nelengvas, jis reikalauja ne tik fizinių pastangų, bet ir emocinės stiprybės, gebėjimo prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios situacijos, todėl kolektyve ypač svarbus geras mikroklimatas, kurį, pasak SPC vadovės, palaikyti padeda puoselėjamos tradicijos – socialinių darbuotojų apdovanojimai, žygiai, išvykos, kiti bendri renginiai. Ataskaitinio susirinkimo metu A. Urbonienė tradiciškai keletą darbuotojų – Beatričę Pašukevičienę, Gemą Kliokienę, Danutę Gaučienę, Ritą Vaškevičienę, Jolitą Gnoivskienę, Liudą Šeškuvienę ir Aušrą Marchockę – paskatino padėkomis ir gėlėmis, nes, kaip pristatydama centro veiklą sakė A. Urbonienė, didžiausi pokyčiai prasideda nuo paprasto rūpesčio kitu žmogumi.
Prienų r. SPC ataskaitos klausėsi bei už atsakingą darbą Centro darbuotojams dėkojo ir Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, vicemerė Laimutė Jančiukienė bei Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė.
Rimantė Jančauskaitė