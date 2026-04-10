Sveikatos paslaugos be priemokų: kas keičiasi nuo gegužės 1-osios

Nuo gegužės 1 d. įsigalioja Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys nuostatą, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis (PSDF) apmokama asmens sveikatos priežiūra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose yra teikiama be papildomų mokėjimų. Taip pat Vyriausybė patvirtino medicinos priemonių sąrašą, į kurį įtrauktų priemonių kainų skirtumai galės būti apmokami paciento lėšomis.
Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, nuo gegužės mėnesio įsigaliojantys įstatymo pakeitimai įtvirtina reikalavimą, kad gyventojai gaudami sveikatos paslaugas ir viešosiose, ir privačiose gydymo įstaigose, jei jos yra apmokėtos PSDF lėšomis, jos turės būti teikiamos be jokių papildomų priemokų.
„Atsižvelgdama į pacientų, gydytojų, gydymo įstaigų prašymus, ministerija kartu su Valstybine ligonių kasa, viešųjų ir privačių gydymo įstaigų atstovais parengė papildomų medicinos priemonių sąrašą, kurį ir patvirtino Vyriausybė. Tokiu būdu pacientui paliekama kelios galimybės: ar rinktis PSDF lėšomis apmokėtą priemonę ir nieko nemokėti, ar pasirinkti brangesnę priemonę iš patvirtinto sąrašo ir primokėti kainų skirtumą,“ – sako sveikatos apsaugos ministrė.
Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimais įtvirtinta, kad pacientas, gaunantis PSDF lėšomis apmokėtą sveikatos priežiūros paslaugą, gali pageidauti, kad būtų naudojama brangiau kainuojanti priemonė negu priemonė, kurios išlaidos, teikiant šią paslaugą, yra kompensuojamos valstybės. Tokiu atveju jis turi sumokėti valstybės kompensuojamos ir brangiau kainuojančios priemonės kainų skirtumą. Pacientas turi raštu patvirtinti, kad atsisako valstybės kompensuojamos priemonės, ir išreikšti pageidavimą gauti brangiau kainuojančią priemonę.
Į Vyriausybės patvirtintą priemonių, kurių kainų skirtumai gali būti apmokami pacientų lėšomis, tipų sąrašą įtraukti endoprotezai (kelio, klubo, peties, čiurnos, alkūnės, riešo sąnarių), intraokuliniai lęšiai, klausos implantai, artroskopinių operacijų metu naudojamos priemonės, robotinės chirurgijos priemonių komplektai, tinkleliai išvaržų operacijoms.
Priemonių apraše numatyta, kad prieš pacientui pasirenkant brangiau kainuojančią priemonę, gydytojas privalo pacientui aiškiai ir suprantamai paaiškinti, kad gydymo įstaiga teikia paslaugas naudodama kompensuojamas priemones, kurios pacientui yra kokybiškos ir nemokamos; nurodyti konkrečiai atliekamai paslaugai pacientui tinkamas brangiau kainuojančias priemones, jų vieneto kainas, reikalingą preliminarų kiekį; pateikti pacientui informaciją raštu ir esant paciento pageidavimui žodžiu apie brangiau kainuojančios priemonės medicininį pagrįstumą, funkcines savybes, privalumus ir galimus trūkumus, lyginant su kompensuojama priemone. Priemonių aprašas turi būti skelbiamas pacientams prieinamoje vietoje kiekvienoje paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje ir (ar) jos interneto svetainėje.
Gegužės mėnesį įsigaliosiantys įstatymo pakeitimai ir patvirtintas priemonių sąrašas suteiks naudos visiems šalies gyventojams: prisidės prie eilių mažinimo, didins paslaugų prieinamumą, nes PSDF apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų gyventojai galės kreiptis ir į viešąsias, ir į privačias gydymo įstaigas, būdami ramūs, kad nereikės mokėti papildomai.
-
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-