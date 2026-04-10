Projektas „Kompetencijų ugdymas teatre „ATEIK. IŠMOK. PRITAIKYK.“

Birštono kultūros centras gavo Lietuvos kultūros tarybos finansavimą projektui „Kompetencijų ugdymas teatre „ATEIK. IŠMOK. PRITAIKYK.“, kurio metu bus ugdomos su teatro menu susijusių kultūros bendruomenės atstovų kompetencijos. Tai – jau antrasis tokio pobūdžio projektas organizuojamas Birštono kultūros centro.
Lietuvos kultūros centrų teatro kolektyvai susiduria su vaidybos meno įgūdžių tobulinimo problema. Kolektyvuose vaidina įvairių profesijų žmonės, todėl visada yra poreikis suteikti jiems žinių idant skatinti jų kūrybiškumą ir išlaikyti kolektyvo meninį lygį. Praktinių užsiėmimų metu bus tobulinamos teatro kolektyvų vadovų bei narių kompetencijos, gilinamos žinios vaidybos mene. Vykdydami šį projektą siekiame kokybiškų ir kūrybiškų produktų sukūrimo ateityje atliepiant žiūrovų poreikius, skatinant teatrų kolektyvų vadovų ir jų narių bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi ir ateities bendradarbiavimo – kultūrinius mainus.
Bendradarbiaudami su Lietuvos savivaldybių teatro kolektyvais tobulinsime kompetencijas mokymų programoje. Mokymų programa paremta improvizacijos, kalbos, kūno plastikos, šešėlių teatro, šokio žinioms ir įgūdžiams stiprinti. Tai – patrauklus, teatro narių poreikius atliepiantis ir turtinantis jų asmenybės ugdymą, augimą bei tobulėjimą projektas. Mokymų programą sudaro: kūrybinės laboratorijos, seminarai, spektaklių peržiūros, refleksijos. Įvairiapusiška mokymų programa sudomins ne tik teatro bendruomenės narius ir jų vadovus, bet ir ugdymo įstaigas (darželius, pradinių klasių ugdymo specialistus, nes kai kurie mokymai bus paremti šešėlių teatro praktika, šiuolaikiniu šokiu), kurias specialistai gali pritaikyti ir savo darbo metodikoje. Projekto veiklas ves profesionalūs aktoriai, režisieriai, lektoriai, choreografai.
Pasitelkus teatro meno sričių specialistus, naudojant kūrybiškus ir inovatyvius taikymo elementus, stiprinsime teatro kolektyvų narių ir vadovų kompetencijas bei vaidybos įgūdžius, taip stengsimės išlaikyti mėgėjų teatrų aukštą meninį lygį. Projekto metu įgytų kompetencijų dėka, projekto partnerių ir organizatorių teatro kolektyvų meninis lygis turės potencialo augti ir tai atsispindės jų ateities pasirodymuose, o tuo pačiu stiprins bendruomenių kūrybiškumą siekiant teatro bendruomenių stiprinimo, tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą bei savojo „aš“ atradimo ir ieškojimo.
Surengsime 6 teorinius/praktinius mokymus, kviesime į spektaklių peržiūras, po kurių aptarsime įgytas žinias. Refleksijas moderuos kūrybinių laboratorijų ir seminarų aktoriai, režisieriai, lektoriai, choreografai.
Bendradarbiaujant su Birštono vienkiemio bendruomene projekto veiklos vyks ne tik Birštono kultūros centre, Birštono kurhauze, bet ir Birštono seniūnijos salėje. Projekto partneris Lietuvos nacionalinis kultūros centras po mokymų išduos kvalifikacijos pažymėjimus. Viliamės, kad mokymai pritrauks daug teatro kolektyvų narių ir vadovų, o jų metu įgyta patirtis įgalins mokymuose dalyvavusius kultūros bendruomenės narius pritaikyti įgytas žinias teatro žanre.
Pirmosios projekto veiklos jau visai netrukus – balandžio 12 dieną 10 val., Birštono seniūnijos salėje bandysime prisijaukinti šiuolaikinio šokio meną ir improvizacijos pagrindus. Į mokymus registruotis.: beatukasu@gmail.com arba telefonu 0 614 44 126.
-
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-