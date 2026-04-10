Prienų ūkininkų sąjungos pirmininke perrinkta Asta Gluoksnienė

Balandžio 1 dieną pakartotinai sušauktame Prienų ūkininkų sąjungos visuotiniame ataskaitiniame susirinkime buvo išklausyta sąjungos pirmininkės Astos Gluoksnienės praeito laikotarpio veiklos ataskaita.
Buvęs ilgametis Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, narių prašymu, paaiškino priežastis, jį paskatinusias pasitraukti iš Ūkininkų sąjungos tarybos, perleisti organizacijos vadovo pareigas jaunesnės kartos atstovei. Taip pat buvo išklausyta Prienų ŪS revizijos ataskaita. Susirinkime dalyvavęs teisininkas pristatė naujos redakcijos Ūkininkų sąjungos veiklos įstatus, kuriems pritarta. Pasibaigus įgaliojimams, atšaukta ankstesnioji ir išrinkta naujos sudėties Taryba. Balsavimui buvo pateikta trylika kandidatūrų, išrinkti devyni daugiausia balsų surinkę nariai, vienas jų, perleidęs savo pareigas, pažadėjo dirbti visuomeniniais pagrindais. Taryba Prienų ūkininkų sąjungos pirmininke dar vienai kadencijai išrinko Astą Gluoksnienę.
Kaip savo ataskaitoje teigė A.Gluoksnienė, ataskaitiniais metais Prienų ūkininkų sąjungoje buvo 145 nariai ir trys garbės nariai. Dešimt iš jų ketina pasitraukti iš sąjungos narių, dalis yra vyresnio amžiaus, nenori tęsti žemės ūkio veiklos. Jų prašymus svarstys naujoji Taryba.
Gausiausiai ūkininkai atstovaujami Veiverių ir Stakliškių seniūnijose, mažiausiai narių – iš Išlaužo krašto.
Pirmininkė apžvelgė sudėtingą situaciją žemės ūkyje: kylantys kuro akcizai, mokesčiai, mažėjančios produkcijos kainos skatina šeimos ūkius trauktis iš gamybos. Todėl šiuo atsakingu ir skausmingu laikotarpiu A.Gluoksnienė sakė pasigendanti aktyvesnio jaunųjų ūkininkų įsitraukimo į sąjungos veiklą, taip pat kritikavo Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovybės poziciją dėl nenoro pakoreguoti sąjungos įstatus taip, kad į prezidiumą galėtų būti renkama po atstovą iš kiekvieno rajono. Pasak pirmininkės, visos šalies ūkininkų organizacijos turi būti atstovaujamos lygiavertiškai. Šiuo klausimu diskusijos dar neišsemtos, su kolegomis iš kitų rajonų ketinama aptarti, ar tikslinga likti Lietuvos ūkininkų sąjungos sudėtyje.
Pirmininkės teigimu, išrinkus naują Tarybą, bus atnaujinti susitikimai ir pokalbiai su Prienų rajono savivaldybe dėl trišalės tarybos būtinumo.
Kreipdamasi į susirinkusius sąjungos narius, A.Gluoksnienė pabrėžė: „Norėtųsi, kad mūsų tarpusavio bendradarbiavimas sustiprėtų, o ūkininkų bendruomenė, tegul ir nedidelė, taptų stipri ir susitelkusi, pasiruošusi kokybiškai veiklai ir problemų sprendimui.“
Dalė Lazauskienė