LMTA simfoninis orkestras surengs koncertus Birštone ir Vilniuje

2026 m. balandžio 16 d., ketvirtadienį, 19 val., Birštono kultūros centre (Jaunimo g. 4, Birštonas) bei balandžio 17 d., penktadienį, 18 val., LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius) vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoninio orkestro koncertai.
Tradiciškai LMTA simfoninis orkestras rengia pavasarinę sesiją ir šįkart studentai dalyvaus dvejuose koncertuose – Birštone ir Vilniuje. Simfoninio orkestro sesijos metu Styginių instrumentų bei Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedrų studentai, suburti į orkestrą, rengia naujas programas ir šitaip lavina kolektyvinio muzikavimo įgūdžius.
Pavasariniuose koncertuose skambės T. Albinoni, D. Popper, E. Bloch, E. Séjourné, T. Zadniuk muzika. Koncertų solistai – taip pat LMTA studentai: Monika Sapiegaitė (smuikas), Gabriela Elizabeth Snipes (altas), Lukrecija Kalinauskaitė (violončelė), Aidas Vrubliauskas (obojus), Caroline Emilie Skaarenborg-Savickienė (obojus), Martynas Pinaitis (vibrafonas).
Taip pat šioje pavasarinėje sesijoje bus dar viena naujiena – orkestrui diriguos ir du dirigentai: ne tik LMTA simfoninio orkestro meno vadovas profesorius Martynas Staškus, bet ir studentas Marius Rinkevičius, studijuojantis trečiame bakalauro kurse (prof. Gintaras Rinkevičius).
LMTA simfoninis orkestras įsteigtas 1953 metais ir tai – antrasis seniausias iš dabar gyvuojančių Lietuvos simfoninių kolektyvų. Skirtingais laikotarpiais su šiuo jaunimo orkestru dirbo ir jį ugdė ryškiausi Lietuvos batutos meistrai ir atlikėjai: Abelis Klenickis, Jurgis Fledžinskas, Juozas Domarkas, Gintaras Rinkevičius, Laurynas Vakaris Lopas, Robertas Šervenikas. Nuo 2013 m. orkestrui vadovauja dirigentas prof. Martynas Staškus.
