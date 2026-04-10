Lietuvos legendos A.Mikėno garbei skirtoms varžyboms Birštone sukanka 40 metų

1956 m. Melburno olimpinių žaidynių vicečempiono Antano Mikėno atminimui skirtos jo vardo taurės sportinio ėjimo varžybos Birštone pirmąkart buvo surengtos 1986 metais lengvosios atletikos trenerių Jono ir Povilo Juozaičių iniciatyva. O šių metų balandžio 25 dieną Birštonas priims jubiliejinių, 40-ųjų, tarptautinių A. Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybų dalyvius. Nepaisant laikmečio diktuojamų iššūkių, šių varžybų simboliu tapęs A.Mikėno sportinio ėjimo klubo prezidentas Jonas Juozaitis kartu su broliu Povilu ištikimai ir atsidavusiai puoselėja tradiciją, jis nepaleidžia vieno iš seniausių renginio Lietuvoje „vairo“ ir neatsisako organizacinių rūpesčių.
Keturis dešimtmečius tebesitęsianti A.Mikėno memorialo varžybų tradicija verta, kad jų istorija, sportininkų ir trenerių pavardės, rekordai, prisiminimai būtų suguldyti į atskirą leidinį. J.Juozaitis sako, kad nemažai medžiagos apie šį Birštono vardą garsinantį renginį yra surinkęs muziejininkas Petras Kazlauskas, todėl ši informacija turėtų būti saugoma kurorto muziejuje.
Jono Juozaičio teigimu, A.Mikėno memorialo varžybų „krikštatėviu“ tapo tuometinis Kūno kultūros ir sporto komiteto Lengvosios atletikos skyriaus viršininkas ir Sovietų sąjungos rinktinės treneris Lietuvai Eugenijus Burokas, kuris, pastebėjęs birštoniečių trenerių užsidegimą ir entuziazmą, pasiūlė jiems vykdyti šias varžybas. Į pirmąsias A.Mikėno memorialo varžybas kurorte susirinko maždaug 90 sportininkų ir trenerių, o trečiaisiais metais jose jau dalyvavo per 240 sportininkų su juos lydinčiais treneriais, masažistais, kitais komandų nariais – iš viso net 310 sporto bendruomenės narių.
– Po to, kai Antanas Mikėnas tais gūdžiais sovietiniais laikais olimpiadoje iškovojo sidabrą, nors buvo vertas aukščiausios prabos medalio, Lietuvoje jis tapo sporto legenda ir autoritetu visai sportinio ėjimo bendruomenei. Todėl man teko didelė atsakomybė surengti jo vardo varžybas, bet sulaukiau palaikymo iš tuometinio Birštono vykdomojo komiteto pirmininko Antano Serafino Zenkevičiaus, kuris skyrė finansinę paramą. Jo dėka nereikėjo rūpintis, iš kur gauti pinigų, vėliau, kai Lietuva tapo nepriklausoma, patiems teko ieškotis rėmėjų ir varžyboms, ir treniruočių stovykloms, ir išvykoms, – prisiminė J.Juozaitis.
Pasak jo, vos tik pasibaigia vienerios varžybos, iš karto prasideda pasiruošimas kitoms: „Visas klaidas susirašai, jas išanalizuoji, kritiką įsidėmi, kad iš jų galėtum pasimokyti ir kitais metais surengti dar geresnes varžybas.“ Varžybų vyriausiasis teisėjas yra dėkingas Birštono sporto centrui – varžybas rėmė ir buvęs direktorius Saulius Smailys, didelį dėmesį šios tradicijos tęstinumui skiria ir dabartinis vadovas Giedrius Gustas.
Daug darbo ir pastangų birštoniečiai įdėjo, kol A.Mikėno memorialo varžybos buvo įtrauktos į Europos lengvosios atletikos varžybų kalendorių. Tai atvėrė kelią daugybės Europos, net Azijos bei Amerikos valstybių sportininkų dalyvavimui. „Buvo laikas, kai norinčiųjų atvykti buvo tiek daug, kad kai kuriems tekdavo atsakyti dėl ribotų mūsų išteklių. Net ir šiandien, kai kurorte veikia daugybė apgyvendinimo įstaigų, už prieinamą kainą surasti nakvynę su maitinimu iš toliau atvykusiems sportininkams yra sunku,“ – pastebi pašnekovas.
Birštono trasoje savo įgūdžius „šlifavo“ garsiausi mūsų krašto olimpiečiai Daugvinas Zujus ir Sonata Milušauskaitė, šios varžybos pritraukė nemažai žinomų Lietuvos ir užsienio ėjikų bei jaunųjų talentų, tokių, kaip Atlantos olimpinių žaidynių antrosios vietos laimėtojas Aigars Fadejevs iš Latvijos. Kai kuriems sportininkams po nesėkmingų ankstesnių startų jos tapo paskutine, bet patikima galimybe įvykdyti normatyvus ir patekti į Europos, pasaulio čempionatus.
Birštoniečiai pirmieji Baltijos valstybėse oficialiai sertifikavo tarptautinius reikalavimus atitinkančią 2 km sportinio ėjimo trasą Jaunimo gatvėje. Tiesa, prieš kelerius metus po šios gatvės rekonstrukcijos ir įvykusių pertvarkymų teko varžybas perkelti į miesto stadiono takelius.
Praeityje didelio susidomėjimo ir ėjikų antplūdžio sulaukdavusios A.Mikėno memorialo varžybos pastaraisiais metais sulaukia mažiau dalyvių iš užsienio. Viena iš priežasčių – po Covido pandemijos Varšuvoje ta pačia data pradėtos rengti didelės tarptautinės sportinio ėjimo varžybos, kurių iniciatorius – olimpinis čempionas Robertas Korženiovskis. Vakarų Europos šalių sportininkams į jas atvykti yra arčiau.
Treneris pastebi, kad ne tik mūsų šalyje, bet ir svetur mažėja vaikų, kurie renkasi sportinį ėjimą ir turi valios individualiai siekti aukštesnių tikslų, jiems yra patrauklesnės komandinės sporto šakos.
– Yra kaip yra, bet tai nieko baisaus. Jubiliejinės varžybos Birštone šį balandį įvyks, nors galbūt ir ne tokiame gausiame būryje. Jose dalyvaus ir keletas jaunųjų birštoniečių. Juk ir Antanas Mikėnas buvo labai kuklus žmogus, vertino tai, kas paprasta. Džiaugiuosi, kad jis ne kartą lankėsi Birštone, savo akimis matė kelerias mūsų organizuojamas varžybas, pats įteikė diplomus ir medalius nugalėtojams ir džiaugėsi jų pasiekimais. Vertinu jo dėkingumą. Dabar apdovanojimų tradiciją tęsia jo dukra Eglė Mikėnaitė-Juodeikienė, – teigia J.Juozaitis.
Dalyvauti šių metų varžybose yra užsiregistravę Lietuvos, Lenkijos, Latvijos klubams atstovaujantys sportininkai, atvyks net ir sportinį ėjimą kultivuojančių šios sporto šakos gerbėjų iš Prancūzijos. Kai kuriems sportininkams šios varžybos suteikia galimybę įsivertinti savo jėgas prieš šiemet vyksiančius Europos suaugusiųjų ir Pasaulio jaunimo čempionatus. Jaunimo kandidatų sąraše yra įtraukta ir Birštono sporto centro trenerio P.Juozaičio perspektyvaus auklėtinio prieniškio Liberto Kuliešos pavardė.
Pasak vieno iš varžybų organizatoriaus, tradiciškai pasirūpinta estetiška, spalvota varžybų reklama, startiniais varžybų protokolais. Jubiliejines varžybas papuoš išskirtinė simbolika – specialiai šia proga bus pagaminti marškinėliai su A.Mikėno atvaizdu, kurie bus padovanoti visiems dalyviams. J.Juozaičio teigimu, tarp ištikimiausių varžybų rėmėjų yra UAB „Birštono mineraliniai vandenys“, kuri visus keturiasdešimt metų aprūpina sportininkus kurorte pilstomu mineraliniu vandeniu.
Varžybas tradiciškai remia Birštono savivaldybė, verslininkai Vytautas Silevičius, Rytis Arbačiauskas, Birštono sporto centras, Lietuvos lengvosios atletikos federacija ir kiti asmenys.
Keičiasi sportininkų ir trenerių kartos, bet buvusių ėjikų nebūna, nes varžybose ir treniruočių stovyklose surasti draugai išlieka visam gyvenimui. Todėl balandžio 25 dieną sportinio ėjimo atstovai visi, kaip viena šeima, rinksis į Lietuvos sporto istoriją įėjusias varžybas: eks ėjikai žingsniuos 500 m distancijos „Nostalgijos“ ėjime, jaunieji sportininkai sieks naujų pergalių. Tai bus dar viena puiki sporto šventė ir nuotaikingas reginys žiūrovams.
Dalė Lazauskienė
