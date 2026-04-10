Jaunimo diskusijoje gimęs Birštono idėjų žemėlapis: aiškios kryptys 2026 metams

Kovo pradžioje Birštone vykusi interaktyvi jaunimo diskusija ir kūrybinės dirbtuvės dar kartą patvirtino, kad atviri pokalbiai gali padėti formuoti aiškų kiekvieno miesto krypčių žemėlapį. Diskusijoje dalyvavę jaunuoliai drąsiai dalijosi savo patirtimis, įvardijo, kas jiems svarbu, ko trūksta ir ko norėtųsi, kad Birštonas būtų dar patrauklesnis jaunajai kartai.
Iniciatyvos idėja gimė Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai (SJRT) ir jaunimo reikalų koordinatorei Solveigai Aleksaitei-Pempei, siekiant išgryninti pagrindines sritis, į kurias būtina atkreipti dėmesį plėtojant jaunimo politiką Birštone 2026-aisiais. Nuolat ieškant būdų, kaip įtraukti jaunuolius, stiprinti jų motyvaciją būti aktyviems ir kurti gyvą, pasitikėjimu grįstą ryšį, šios pastangos nelieka nepastebėtos. 2024 metais, Jaunimo reikalų agentūrai vertinant jaunimo dalyvavimo ir įgalinimo rezultatus visos šalies mastu, birštoniečių komanda buvo pripažinta aktyviausia Lietuvoje. Tai skatina ir toliau kryptingai veikti, ieškant kelių bei galimybių, atliepiančių jaunuolių poreikius bei interesus.
Pasak S. Aleksaitės-Pempės, dirbant su jaunais žmonėmis, itin svarbus yra jų įtraukimas į sprendimų priėmimą ir betarpiškas bendravimas. Nors iki šiol jaunimo nuomonei išsiaiškinti skelbtos įvairios apklausos, gyvi susitikimai išlieka nepakeičiami – leidžia geriau suprasti jaunuolius bei stiprina tarpusavio ryšį. „Jaučiame, kad draugystė su jaunimu vis stiprėja, atsiranda vis daugiau pasitikėjimo, kas mums yra be galo svarbu. Norime tai puoselėti bei auginti“, – sako koordinatorė.
Diskusijos programa, parengta moderatorės Agnės Rapalaitės-Rasiulės, sudaryta atsižvelgiant į Birštono SJRT 2026 metų veiklos prioritetus, nariams kylančius klausimus ir aktualias temas. Į diskusiją aktyviai įsitraukė ir jaunimo draugu tapęs, nuoširdžiai išklausantis bei palaikantis Birštono vicemeras Edvardas Citvaras. Anot jo, diskusija atskleidė, kiek daug jaunuoliai turi minčių, kūrybiškumo ir noro kurti vis kažką naujo. Jie nori kalbėti, dalintis idėjomis ir pasiraitoti rankoves įgyvendinant savo vizijas. Tai – tvirtas pagrindas naujoms iniciatyvoms ir įkvėpimas tolimesniems darbams“.
Išsakytos pagrindinės idėjos sugulė į grafinės fasilitatorės sukurtą žemėlapį, kuriame jaunimo politikos formuotojai vaizduojami kaip kryptį laikantis laivas, o jaunimui aktualiausios temos – tarsi salos, išryškinančios aiškias 2026 metų sritis.
Galimybių sala. Atspindi jaunimo norą turėti daugiau erdvės visapusiškai augti, išbandant save ir ieškant savojo kelio. Diskusijoje aiškiai nuskambėjo konkretus poreikis ilgalaikei jaunimo savanoriškai tarnybai Birštono kultūros centre, taip pat – platesnėms trumpalaikės savanorystės galimybėms, leidžiančioms įsitraukti be ilgalaikių įsipareigojimų. Diskutuota, kad nors trumpalaikės savanorystės galimybių mieste tikrai yra, informacija apie jas iš skirtingų įstaigų jaunimą pasiekia fragmentiškai – trūksta vieningo, lengvai pasiekiamo, pasiūlymus apjungiančio kanalo. Naujienos dažniausiai sužinomos per „Birštonas jaunimui“ ir „Atvira jaunimo erdvė Birštonas“ socialinius tinklus, todėl pasiūlyta juos panaudoti kaip pagrindinį įrankį ir trumpalaikės savanorystės komunikacijai.
Taip pat sulaukta pastebėjimų, kad Birštone trūksta šiuolaikiškų sprendimų renginių viešinimui (pavyzdžiui, interaktyvaus informacinio stendo, įstaigų paskyrų socialiniuose tinkluose „Instagram“). Pareikštas noras savanoriškai prisidėti prie jų kūrimo ir pildymo turiniu, pritraukiančiu jaunus žmones. Paminėta ir naujo „Jaunimo klubo“ idėja, suteikianti galimybę patiems inicijuoti įvairias veiklas bei projektus.
Erdvių susitikti sala. Jaunuoliai džiaugiasi pastaraisiais metais atsiradusiomis naujovėmis: atvira jaunimo erdve, jaunimo kupolu, terasomis, rampomis bei kitomis susibūrimo vietomis. Vis dėlto diskusijoje išryškėjo poreikis dar daugiau jaukių, neformalių erdvių, kurios skatintų gyvą bendravimą. Jaunuoliai įvardijo norą turėti ramaus laisvalaikio vietas prie ežerėlių: pavėsines, terasas ar nedideles kavinukes bei arbatines, kuriose būtų galima susitikti ir pabūti ilgiau.
Aptariant pastarųjų poreikį, ne vienam jaunuoliui gimė verslumo idėjos – svarstytos galimybės teikti projektus Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondui, siekiant vasaros sezonu kurti mobilius ledų, burbulinių arbatų, kavos, šerbetų ar kitų gėrimų taškus. Orams atvėsus, šios iniciatyvos galėtų persikelti prie atviros jaunimo erdvės, kuri yra lengvai pasiekiama Birštono gimnazijos mokiniams. Svarbu ir tai, kad dalis jaunuolių atskleidė jau ieškantys verslo idėjų kurorte kartu su tėvais – diskusijoje išgirstos mintys tapo įkvėpimu, kurį jie planuoja aptarti namuose ir ieškoti galimybių įgyvendinti.
Miesto infrastruktūros sala. Birštono infrastruktūrą jaunimas vertina labai palankiai, tačiau diskusijoje nuskambėjo ir aiškūs, praktiški pasiūlymai, kaip ją dar labiau pritaikyti kasdieniams poreikiams. Jaunuoliai įvardijo, kad reikėtų daugiau vandens stotelių bei viešųjų tualetų – paprastų, bet svarbių sprendimų, kurie prisidėtų prie patogesnio laiko leidimo viešose erdvėse.
Išsakyta ir kūrybiška idėja – pasiūlyta įvairiose vietose įrengti foto būdeles, kurios taptų ne tik pramoga, bet ir patraukliu miesto įvaizdžio akcentu jaunimui, gyventojams ir kurorto svečiams.
Renginių sala. Joje atsiskleidžia jaunimo noras gyventi gyvybingame, veiklų kupiname mieste. Diskusijoje nuskambėjo poreikis įvairesniems renginiams, kurie atlieptų skirtingus jaunimo pomėgius. Paminėtas ir popamokinis užimtumas, dėl kurio dažnai pritrūksta laiko dalyvauti veiklose.
Diskusijoje įvardytos konkrečios tematikos renginiai ir jų formos: gyvo garso hip hop, techno ir roko koncertai, muzikiniai festivaliai, kinas po atviru vasaros dangumi, diskotekos, e-sporto turnyrai bei kompiuterinių žaidimų varžybos. Taip pat išryškėjo susidomėjimas motyvaciniais susitikimais su žinomais žmonėmis ir sportininkais. Išsakytas poreikis aktyvesniam vakariniam gyvenimui – diskotekoms, paminėta naktinio klubo ar naktišokių idėja. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad Birštonas yra tylos kurortas, diskusijoje ieškota alternatyvų, kurios derėtų su miesto identitetu.
Džiugina tai, kad jaunuoliai išreiškė norą prisidėti prie renginių organizavimo, prašė asmeniškai informuoti apie galimybes savanoriauti ar generuoti idėjas. Po diskusijos dar labiau paaugo jau anksčiau susiformavęs motyvuotų jaunuolių ratas, aktyviai bendraujantis uždaroje „Instagram“ grupėje, kur aptariamos idėjos ir planuojamos veiklos. Vienas pirmųjų darbų po diskusijos – e-sporto turnyras, kurį patys jaunuoliai planuoja atviroje jaunimo erdvėje.
Sporto ir aktyvaus laisvalaikio sala – viena populiariausių tarp jaunimo. Noras judėti ir aktyviai leisti laiką išlieka vienu svarbiausių prioritetų. Didžiausia Birštono jaunimo aistra –tinklinis, dominuoja ir toliau, todėl ypač akcentuojamas aikštelės prie ežerėlių atnaujinimas ir naujų kūrimas, taip pat – tinklinio būrelio Sporto centre poreikis.
Diskusijoje išryškėjo ir susidomėjimas žygiais, išlikimo stovyklomis, noras daugiau aktyvių veiklų gamtoje. Pasigesta kadaise Žvėrinčiaus miške buvusių karstynių, todėl siūlyta jas atkurti bei atnaujinti sporto erdves prie Olimpinės bazės.
Apibendrinant, svarbiausia tai, kad diskusijoje išryškėjo jaunimui aktualios temos ir gimė konkrečios idėjos, kaip jas paversti pokyčiais. Įžvalgos virto pasiūlymais ir sprendimų kryptimis, atliepiančiomis šiandienos jaunų žmonių poreikius. Svarbu ir tai, kad šios idėjos neliko tik diskusija – jaunimas išreiškė norą prisidėti prie jų įgyvendinimo. Noras imtis iniciatyvos ir aktyviai prisidėti prie jaunatviškesnio Birštono kūrimo be galo džiugina ir byloja apie augantį pasitikėjimą Birštono jaunimo politikos formuotojais. Jau dabar matyti pirmieji rezultatai – iš pokalbio kilusios idėjos virsta konkrečiomis iniciatyvomis ir planais.
Birštono SJRT ir jaunimo reikalų koordinatorės tikslas – telkti šį potencialą ir sudaryti sąlygas jaunimo idėjoms augti. Siekiama, kad tokios diskusijos taptų kasmetine tradicija – erdve, kurioje gimsta sprendimai, stiprėja ryšys su jaunais žmonėmis ir ryškėja jaunatviško miesto ateities kryptys. O kokios idėjos taps realybe, parodys laikas, tačiau jau dabar aišku viena – jaunimo balsas Birštone yra girdimas, vertinamas ir veda naujovių bei pokyčių link.
Birštono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
Nuotr. aut. Rimantė Jančauskaitė