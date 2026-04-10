Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriuje lankėsi VDU mokslininkai

Tęsiantis Vytauto Didžiojo universiteto ir Prienų rajono Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus bendradarbiavimui, kovo 27 dieną Jiezne lankėsi kraštietė prof. Irena Buckley kartu su istorikais prof. Egidijumi Aleksandravičium bei doc. Tomu Blaszczak.
Šio susitikimo tema „Istorinio pasakojimo likimai šiandien“ sudomino ne tik mokinius, bet ir vietos bendruomenę, mat, kaip pastebėjo svečiai, mes patys esame to istorinio pasakojimo kūrėjai. Todėl, pasak istoriko prof. E. Aleksandravičiaus, istorinis pasakojimas šiais laikais turėtų prasidėti nuo atskiro žmogaus pasakojimo apie mūsų praeitį: mūsų tėvų, šeimų, protėvių, atsišakojusių giminių likimus.
Istorikas retoriškai klausė susirinkusio jaunimo, ar jie įsivaizduoja laimingą gyvenimą toje vietoje, kurioje užgimė (t.y. čia, Jiezne) ir kas mus išveja iš tos žemės, kurioje iš tiesų turėtume būti labiausiai laimingi.
Pasak pranešėjų, mes patys esame savo mažojo pasaulio centro kūrėjai, o koks jis yra, lemia ne pastatai, o tai, ką mes skaitom, ką mąstom, su kuo mes kalbame, kas sudaro mūsų būties turinį ir kt. Tema sudėtinga ir labai plati, bet susirinkusieji turėjo ir savo pastebėjimų – jie norėtų, jog tokie susitikimai būtų sukoncentruoti labiau į Jiezną, kiekvienam susitikimui pasirenkant konkretesnę temą. Tiesa, prof. Irenos Buckley pastebėjimu, tokių susitikimų būta jau ne vienas, tačiau tai labai gražus bendruomenės noras, tik kyla klausimas, ar bendruomenė į tokius susitikimus ateitų.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
