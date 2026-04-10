Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriuje lankėsi VDU mokslininkai

10 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Tęsiantis Vytauto Didžiojo universiteto ir Prienų rajono Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus bendradarbiavimui, kovo 27 dieną Jiezne lankėsi kraštietė prof. Irena Buckley kartu su istorikais prof. Egidijumi Aleksandravičium bei doc. Tomu Blaszczak.
Šio susitikimo tema „Istorinio pasakojimo likimai šiandien“ sudomino ne tik mokinius, bet ir vietos bendruomenę, mat, kaip pastebėjo svečiai, mes patys esame to istorinio pasakojimo kūrėjai. Todėl, pasak istoriko prof. E. Aleksandravičiaus, istorinis pasakojimas šiais laikais turėtų prasidėti nuo atskiro žmogaus pasakojimo apie mūsų praeitį: mūsų tėvų, šeimų, protėvių, atsišakojusių giminių likimus.
Istorikas retoriškai klausė susirinkusio jaunimo, ar jie įsivaizduoja laimingą gyvenimą toje vietoje, kurioje užgimė (t.y. čia, Jiezne) ir kas mus išveja iš tos žemės, kurioje iš tiesų turėtume būti labiausiai laimingi.
Pasak pranešėjų, mes patys esame savo mažojo pasaulio centro kūrėjai, o koks jis yra, lemia ne pastatai, o tai, ką mes skaitom, ką mąstom, su kuo mes kalbame, kas sudaro mūsų būties turinį ir kt. Tema sudėtinga ir labai plati, bet susirinkusieji turėjo ir savo pastebėjimų – jie norėtų, jog tokie susitikimai būtų sukoncentruoti labiau į Jiezną, kiekvienam susitikimui pasirenkant konkretesnę temą. Tiesa, prof. Irenos Buckley pastebėjimu, tokių susitikimų būta jau ne vienas, tačiau tai labai gražus bendruomenės noras, tik kyla klausimas, ar bendruomenė į tokius susitikimus ateitų.
„Gyvenimo“ informacija

