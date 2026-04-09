Velykinė kūryba Nemajūnų dienos centre

9 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Artėjant gražiausiai pavasario šventei – Velykoms – Nemajūnų dienos centre netrūko šurmulio, juoko ir spalvų! Su vaikais leidomės į tradicinę margučių marginimo vašku kelionę. Mažos rankytės kruopščiai piešė raštus, o kiekvienas kiaušinis tapo unikaliu meno kūriniu.
Vaikai su dideliu džiaugsmu dažė margučius įvairiomis spalvomis, eksperimentavo ir dalijosi idėjomis vieni su kitais. Kūrybinis procesas ne tik lavino jų kantrybę bei vaizduotę, bet ir leido pajusti artėjančių švenčių dvasią.
Džiaugiamės galėdami puoselėti tradicijas ir kurti jaukius prisiminimus kartu.
BĮ Nemajūnų dienos centro informacija

