Naujas produkto ženklas Nemuno kilpų regioniniame parke – Alnus kiemas

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų tarnyba džiaugiasi galėdama pristatyti naują Nemuno kilpų regioninio parko produkto ženklo turėtoją Rasą Urbonienę ir jos puoselėjamą lėto poilsio oazę, autentišką kaimo turizmo sodybą „Alnus kiemas“, įsikūrusią Alksniakiemio kaime.
ALNUS kiemas – tai lėto laiko buveinė, įkurta vienoje vaizdingiausių parko vietovių. Ši erdvė puoselėjama laikantis tvarių principų: didelis dėmesys skiriamas gamtos tausojimui, kraštovaizdžio dermės išlaikymui ir pagarbai vietos istorijai. Kiemas vystomas kaip nedidelės apimties rekreacinė vieta, orientuota į privatumą, architektūrinį vientisumą ir ramų buvimą gamtoje. Čia sąmoningai atsisakoma masinio turizmo sprendimų, siekiant sukurti kokybiško poilsio aplinką bei stiprinti harmoningą žmogaus santykį su jį supančia gamta.
Kas yra Nemuno kilpų produkto ženklas?
Nemuno kilpų regioninio parko produkto ženklas – tai kokybės ir tvarumo simbolis, suteikiamas vietos produktams, paslaugoms ir iniciatyvoms, kurios atitinka saugomos teritorijos vertybes. Šis ženklas padeda lankytojams lengviau atpažinti autentiškas, atsakingai kuriamas patirtis, o vietos kūrėjams – išsiskirti bei stiprinti savo veiklos patikimumą.
Produkto ženklas skatina:
• vietos tradicijų ir kultūros puoselėjimą,
• aplinkai draugišką ūkininkavimą ir paslaugų teikimą,
• darnų turizmą be masinio poveikio gamtai,
• vietos bendruomenių įsitraukimą ir ekonominį gyvybingumą.
Tai – bendruomenę telkiantis įrankis, kuriantis pridėtinę vertę ir lankytojams, ir vietos gyventojams.
Kodėl tai naudinga?
Produkto ženklo turėtojai tampa tikraisiais parko ambasadoriais. Jie prisideda prie saugomos teritorijos vertybių sklaidos, kuria kokybiškas ir atsakingas paslaugas bei padeda formuoti išskirtinį regiono identitetą. Lankytojams tai reiškia patikimą pasirinkimą – galimybę patirti tikrą, nekomercializuotą vietos dvasią.
„Labai džiaugiamės augančiu mūsų parko produkto ženklo turėtojų ratu. Kviečiame vietinius ūkininkus, amatininkus, autentiškų paslaugų teikėjus registruotis ir prisijungti prie bendraminčių būrio tuos, kuriems rūpi gyvuoti ir kurti darnoje su gamta“, – sako Viktorija Strampickaitė, Nemuno kilpų regioninio parko patarėja.
Sveikiname „Alnus kiemas“ prisijungus prie Nemuno kilpų produkto ženklo bendruomenės ir linkime sėkmės kuriant prasmingas, tvarias patirtis.
Daugiau informacijos apie sodybą „Alnus kiemas“: https://www.alnuskiemas.lt
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos informacija