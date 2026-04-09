Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno vizito Prienuose metu aptarti svarbiausi šilumos ir elektros sektoriaus klausimai

Kovo 31 d. Prienuose lankėsi Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas kartu su patarėjais Renata Surovec ir Sauliumi Petrausku. Savivaldybėje ministrą priėmė meras Alvydas Vaicekauskas su savo komanda ir skyrių specialistais. Susitikime taip pat dalyvavo UAB „Prienų šilumos tinklai“ direktorius Paulius Minajevas.
Vizito metu aptarti svarbiausi šilumos ir elektros sektoriaus klausimai, įskaitant valstybės energetinio saugumo politiką, biokuro tiekimo užtikrinimą ir kainų optimizavimą, Vyriausybės sprendimus energetikos sektoriuje, saulės elektrinių plėtros galimybes mažėjant valstybės paramai gyventojams.
Diskusijos metu taip pat daug dėmesio skirta efektyvesniam AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) bendradarbiavimui su Savivaldybe, problemoms, su kuriomis Savivaldybė susiduria įgyvendindama infrastruktūros projektus. Tai infrastruktūros modernizavimo finansavimas, elektros linijų ir transformatorinių priežiūra, atsakomybės už netinkamai įrengtą tinklą klausimai, kiti iššūkiai. Aptarta galimybė lanksčiau valdyti leistinąją elektros galią.
Vėliau ministras lankėsi UAB „Prienų šilumos tinklai“, kur susipažino su šilumos tiekimo procesu ir įmonės veiklos specifika. Buvo aptarti galimi sprendimai, kaip didinti šilumos ūkio efektyvumą, licencijavimo supaprastinimui mažoms lokalioms sistemoms, rezervinio biokuro atsargų kaupimo lankstumo užtikrinimui, investicijų grąžos ir apyvartinių lėšų kaupimo mechanizmai, taip pat galimybės mažoms šilumos tiekimo įmonėms gauti paramą trasoms modernizuoti.
Vizito metu siekta ne tik supažindinti ministrą su Prienų energetikos sektoriaus realijomis, bet ir inicijuoti diskusijas dėl teisės aktų bei reglamentų pakeitimų, kurie leistų optimizuoti infrastruktūros valdymą, užtikrinti sklandų šilumos tiekimą bei finansinį tvarumą vietos šilumos tiekimo įmonėms.
Prienų rajono savivaldybės informacija
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
