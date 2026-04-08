Kiekvienas nekantriai laukiame šiltų saulės spindulių, pirmųjų žibučių, medžių pumpurų ir paukščių čiulbėjimo. Su pavasariu atkeliauja ir gražiausia pavasario šventė Šv. Velykos.
Balandžio 3 d. Naujosios Ūtos seniūnijos parkelis klegėjo nuo vaikų juoko ir linksmybių. Vaikai iš Balbieriškio, Naujosios Ūtos ir Šilavoto seniūnijų susitiko paminėti gražiausios pavasario šventės. Kartu aptarėme šios šventės tradicijas, vaikų šeimose vyraujančius Velykų papročius ir turiningai leidome laiką žaisdami Velykinius žaidimus.
O smagiai parungtyniavę ir prisidūkę patraukėme į edukaciją „Vaikų Velykėlės“. Mus pasitiko skudurininkė Rūta su glėbiu skudurų ir iš jų pasiūtų „terbų“. Rišome, pynėme, dėliojome, puošėme, kad būtų spalvų, kaip šimtas pavasarių! Apsikaišę, apsitaisę su velykine „terba“, mes ridenome ir kikenome su margučių pintine. Mūsų juokas ir darbai nenuėjo, kaip tie niekai: čia pat už lango greta – apsitaisiusi skara, Velykė ramiai, skrebeno margutį švelniai.
Dėkojome Robertai už skirtą finansavimą edukacijai „Vaikų Velykėlės“, Naujosios Ūtos seniūnui A. Aliukevičiui už saldžias vaišias vaikams, Naujosios Ūtos laisvalaikio salei už suteiktas patalpas.
Renginį organizavo socialinės darbuotojos dirbančios su šeima