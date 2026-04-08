Pavasaris – proga pasirodyti rampų šviesoje

8 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono kultūros centro teatras, vadovaujamas režisieriaus Rimanto Jacunsko, dalyvavo Radviliškio rajono Alksniupių teatro organizuotame respublikiniame  mėgėjų teatrų festivalyje „Rampų šviesoje  2026“.

Be birštoniečių, festivalyje pasirodė kolektyvai iš Šakių rajono Lekėčių teatro, Kauno rajono Samylų kultūros centro Rokų teatro,  Pasvalio KC Miesto teatro, Kelmės mažojo teatro, Biržų Boriso Dauguviečio  teatro. 
Festivalio moto – „Rampų šviesoje gimsta istorijos, kurios sujungia sceną ir žmogaus širdį“. Birštoniečiai suvaidino V. Bladykaitės komediją „Nuoma ir trys kiaušiniai“ bei buvo apdovanoti už įsimintiną sceninę energiją ir gerą  nuotaiką.
Birštono teatro aktoriai pakviesti į festivalius Visagine bei  Punske, netrukus – jų naujojo spektaklio premjera.
„Birštono versmių“ informacija

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *