Birštono kultūros centro teatras, vadovaujamas režisieriaus Rimanto Jacunsko, dalyvavo Radviliškio rajono Alksniupių teatro organizuotame respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Rampų šviesoje 2026“.
Be birštoniečių, festivalyje pasirodė kolektyvai iš Šakių rajono Lekėčių teatro, Kauno rajono Samylų kultūros centro Rokų teatro, Pasvalio KC Miesto teatro, Kelmės mažojo teatro, Biržų Boriso Dauguviečio teatro.
Festivalio moto – „Rampų šviesoje gimsta istorijos, kurios sujungia sceną ir žmogaus širdį“. Birštoniečiai suvaidino V. Bladykaitės komediją „Nuoma ir trys kiaušiniai“ bei buvo apdovanoti už įsimintiną sceninę energiją ir gerą nuotaiką.
Birštono teatro aktoriai pakviesti į festivalius Visagine bei Punske, netrukus – jų naujojo spektaklio premjera.
