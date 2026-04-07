Šventinis pasiruošimas Velykoms: žinios, kūryba ir bendrystė

Gražią šeštadienio dieną Vėžionių bendruomenės „Topolis“ namuose netrūko šurmulio, geros nuotaikos ir prasmingų veiklų. Čia vyko renginiai, skirti artėjančioms Velykoms, subūrę įvairaus amžiaus bendruomenės narius ir prijaučiančius bendruomenei ir jos veiklai.
Renginys prasidėjo projekto „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“ viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“. Joje dalyvavo net šešios komandos: „Žiurkėnai“, „Trynukės“, „Supermenai“, „R2“, „Žibutės“ ir „Mes užaugsim“. Dalyviai demonstravo savo žinias apie Lietuvą, o už teisingus atsakymus buvo apdovanojami simbolinėmis šypsenomis.
Po intelektualios veiklos renginio dalyviai buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves. Vėžionių bibliotekos organizuotoje edukacijoje ir vaikai, ir suaugusieji noriai įsitraukė į velykinių dekoracijų gamybą ir kiaušinių marginimą. Kūrybinio proceso metu gimė spalvingi margučiai bei jaukios rankų darbo dekoracijos, papuošiančios artėjančios šventės stalą.
Renginio pabaigoje visi susirinko prie bendro vaišių stalo, nukrauto pačių atsineštais Velykiniais patiekalais. Čia netrūko nei tradicinių, nei šiuolaikiškų skonių – dalyviai ragavo, dalijosi receptais ir bendravo jaukioje, bendruomeniškoje aplinkoje.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie rado laiko atvykti ir prisidėjo prie šventinės nuotaikos kūrimo. Tokie susibūrimai dar kartą primena, kad bendrystė, kūrybiškumas ir dalijimasis stiprina bendruomenę ir kuria prasmingas tradicijas.
Irma Kereišienė
Vėžionių bendruomenės „Topolis“ pirmininkė
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
