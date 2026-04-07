Šventinis pasiruošimas Velykoms: žinios, kūryba ir bendrystė

7 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gražią šeštadienio dieną Vėžionių bendruomenės „Topolis“ namuose netrūko šurmulio, geros nuotaikos ir prasmingų veiklų. Čia vyko renginiai, skirti artėjančioms Velykoms, subūrę įvairaus amžiaus bendruomenės narius ir prijaučiančius bendruomenei ir jos veiklai.
Renginys prasidėjo projekto „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“ viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“. Joje dalyvavo net šešios komandos: „Žiurkėnai“, „Trynukės“, „Supermenai“, „R2“, „Žibutės“ ir „Mes užaugsim“. Dalyviai demonstravo savo žinias apie Lietuvą, o už teisingus atsakymus buvo apdovanojami simbolinėmis šypsenomis.
Po intelektualios veiklos renginio dalyviai buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves. Vėžionių bibliotekos organizuotoje edukacijoje ir vaikai, ir suaugusieji noriai įsitraukė į velykinių dekoracijų gamybą ir kiaušinių marginimą. Kūrybinio proceso metu gimė spalvingi margučiai bei jaukios rankų darbo dekoracijos, papuošiančios artėjančios šventės stalą.
Renginio pabaigoje visi susirinko prie bendro vaišių stalo, nukrauto pačių atsineštais Velykiniais patiekalais. Čia netrūko nei tradicinių, nei šiuolaikiškų skonių – dalyviai ragavo, dalijosi receptais ir bendravo jaukioje, bendruomeniškoje aplinkoje.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie rado laiko atvykti ir prisidėjo prie šventinės nuotaikos kūrimo. Tokie susibūrimai dar kartą primena, kad bendrystė, kūrybiškumas ir dalijimasis stiprina bendruomenę ir kuria prasmingas tradicijas.
Irma Kereišienė
Vėžionių bendruomenės „Topolis“ pirmininkė

