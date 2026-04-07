Skriaudžių bibliotekoje – Velykų laukimas ir „Krapštalyno“ pramogos

Į Skriaudžių biblioteką atskubėjo Suvalkijos gimnazijos Skriaudžių skyriaus vaikučiai. Dažėme kiaušinius Šv. Velykoms bei džiaugėsi bibliotekoje viešinčiu „Krapštalynu“.
„Krapštalynas“ bibliotekoje svečiuosis dvi savaites, tad visus, norinčius išbandyti savo sumanumą ir kūrybiškumą, kviečiame būtinai užsukti!
Velykos – ypatingas metas, jungiantis sakralią prasmę, gamtos nubudimą ir šeimos bendrystę. Tačiau mažiesiems kūrėjams ši šventė pirmiausia siejasi su magija, kuri įvyksta ant balto kiaušinio lukšto. Marginimas vaikams atveria begalines galimybes pademonstruoti savo fantaziją. Kiaušinių marginimas su vaikais – smagus laikas visai šeimai. Siūlome vieną paprastą būdą, kurį išbandėme su vaikais.
Spalvingasis būdas su popieriniu rankšluosčiu
Lai vaikai nuspalvina popierinių rankšluosčių lapelius – kuo įvairesnėmis flomasterių spalvomis. Į tą lapelį vyniokite kietai virtą kiaušinį, suriškite gumute arba siūlu. Stiklinėje vandens išmaišykite šaukštelį acto ir šį tirpalą lašinkite arba purkškite ant kiaušinio, kas sudrėktų popierinis rankšluostis. Palikite kelioms minutėms pastovėti. Jei norite greito rezultato, kaip mes, naudokite plaukų džiovintuvą. Vaikų džiaugsmas pamačius rezultatą – neįkainojamas. Išvyniokite – kiaušiniai nusidažo netikėtais raštais, primenančiais pavasarinę pievą. Tai puikus įrodymas, kad kūrybiškumas neturi ribų, o patys gražiausi margučiai gimsta ten, kur yra gera nuotaika ir smagi kompanija.