Paroda „Ką pasėsi… 2026“

7 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kovo 26–28 dienomis Kaune vykusi jubiliejinė 30-oji paroda „Ką pasėsi… 2026“ subūrė gausią žemdirbių bendruomenę – nuo patyrusių ūkininkų iki inovacijas kuriančių mokslininkų ir technologijų vystytojų.
Parodos lankytojų dėmesio sulaukė Lietuvos ūkininkų sąjungos ekspozicija „Tokia buvo pradžia“. Joje buvo pristatyti istoriniai eksponatai, atskleidžiantys žemdirbystės raidą. Tarp jų – ir Prienų krašto ūkininkų Kęstučio Pūro ir Rimvydo Levanausko kombainai.
Parodos metu vyko balsavimas, kuriame dalyvavo 4000 lankytojų, rinkdami įdomiausius eksponatus. Vietos nebuvo skiriamos, nes kai kurie ūkininkai pristatė ir po kelis eksponatus. Džiugu, kad tarp trijų, surinkusiųjų daugiausia balsų, mūsų kraštiečio Rimvydo Levanausko kombainas Jonh Deere 330.
– Paroda paliko didelį įspūdį, akivaizdu matyti, kokiu tempu keičiasi žemės ūkis ir kiek daug galimybių šiandien turi ūkininkai, – sakė Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkė Asta Gluoksnienė.
Parodoje dalyvavo ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai, kvietę lankytojus susipažinti su naujausiais tyrimais, dalyvauti diskusijose bei degustacijose.
„Gyvenimo“ informacija

