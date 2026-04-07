Kovo 26–28 dienomis Kaune vykusi jubiliejinė 30-oji paroda „Ką pasėsi… 2026“ subūrė gausią žemdirbių bendruomenę – nuo patyrusių ūkininkų iki inovacijas kuriančių mokslininkų ir technologijų vystytojų.
Parodos lankytojų dėmesio sulaukė Lietuvos ūkininkų sąjungos ekspozicija „Tokia buvo pradžia“. Joje buvo pristatyti istoriniai eksponatai, atskleidžiantys žemdirbystės raidą. Tarp jų – ir Prienų krašto ūkininkų Kęstučio Pūro ir Rimvydo Levanausko kombainai.
Parodos metu vyko balsavimas, kuriame dalyvavo 4000 lankytojų, rinkdami įdomiausius eksponatus. Vietos nebuvo skiriamos, nes kai kurie ūkininkai pristatė ir po kelis eksponatus. Džiugu, kad tarp trijų, surinkusiųjų daugiausia balsų, mūsų kraštiečio Rimvydo Levanausko kombainas Jonh Deere 330.
– Paroda paliko didelį įspūdį, akivaizdu matyti, kokiu tempu keičiasi žemės ūkis ir kiek daug galimybių šiandien turi ūkininkai, – sakė Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkė Asta Gluoksnienė.
Parodoje dalyvavo ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai, kvietę lankytojus susipažinti su naujausiais tyrimais, dalyvauti diskusijose bei degustacijose.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
