Nuo balandžio 1 d. galima važiuoti su vasarinėmis padangomis: senas panaudotas padangas galite priduoti nemokamai 

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad gyventojai, keisdami automobilio padangas autoservise, gali nemokamai palikti tiek padangų, kiek jų keičiama. Aplinkosaugininkai ragina prisidėti prie švarios aplinkos ir nemesti padangų bet kur.
Kelių eismo taisyklėse nustatyta, kad su vasarinėmis padangomis galima važiuoti nuo balandžio 1-osios, o nuo balandžio 10 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis.
Kur dėti senas padangas
Paprastai padangas vairuotojai keičia automobilių servisuose, todėl ten jie gali nemokamai palikti tiek padangų, kiek keičia.
Pagal galiojančius įstatymus už padangų tvarkymą atsakingi padangų gamintojai ir importuotojai. Pardavėjas turi pranešti pirkėjui, kad į padangos kainą jau įskaičiuotos ir jos sutvarkymo išlaidos. Taigi pirkėjas į prekybos vietą gali atvežti tiek nusidėvėjusių padangų, kiek pirko.
Gyventojui per metus galima nemokamai priduoti iki penkių padangų savo gyvenamajai teritorijai priklausančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Viršijus leistiną kiekį nemokamai priduoti padangas, taikomi įkainiai. Prieš priduodant padangas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles rekomenduojame pasidomėti priėmimo tvarka ir tiksliais įkainiais.
Kitos automobilių atliekos
Panaudotos padangos, alyva, filtrai, aušinimo skysčiai, akumuliatoriai ir kitos transporto priemonių priežiūros ir remonto atliekos iš gyventojų nemokamai surenkamos stambiųjų atliekų surinkimo aikštelėse. Jų adresus, darbo laiką ir kitą informaciją galima rasti savivaldybių svetainėse arba www.atliekos.lt.
Neribotais kiekiais automobilių atliekas galima priduoti atliekų tvarkytojams, bet ši paslauga gali būti mokama.
Senas padangas ar jų atliekas galima perduoti tik turintiems teisę jas tvarkyti atliekų tvarkytojams, kuriuos rasite viešame atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR). Šios paslaugos yra mokamos. Ir autoservisai, ir padangų prekybos vietos surinktas iš vairuotojų padangas turi perduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams.
Didelių gabaritų transporto priemonių padangų tvarkymas
Didelių gabaritų transporto priemonių: traktorių, kombainų, vilkikų, autobusų ir pan. padangos taip pat turi būti tvarkomos laikantis aplinkosaugos reikalavimų.
Ūkininkai gali kreiptis į importuotoją ar pardavėją, iš kurio pirko padangas. Pardavėjas turi nemokamai jas išvežti ir sutvarkyti. Padangos negali būti grąžinamos klientui, o turi būti perduotos atliekų tvarkytojams. Vilkikų, autobusų padangos taip pat surenkamos. Įmonės, kurių veikloje susidaro didelių gabaritų padangų atliekos, turi tvarkyti jas pagal teisės aktų reikalavimus.
Pasitaiko atvejų, kai gyventojas nusipirkęs žemės sklypą jame randa didelių gabaritų transporto priemonių padangų atliekų. Tuomet reikia kreiptis į savivaldybę dėl galimybės priduoti atliekas surenkant jas apvažiavimo būdu arba kreiptis į atliekų tvarkytojus tiesiogiai. Kai kurios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės priima dideles padangas už mokestį.
Atsakomybė
Administracinių nusižengimų kodekse sugriežtinta atsakomybė už padangų išmetimą į aplinką. Baudos siekia nuo 200 iki 500 eurų už kiekvieną netinkamai atsikratytą padangos vienetą, bet jos bus ne didesnės negu 6 000 eurų. Anksčiau už šiuos pažeidimus buvo numatyta nuo 30 iki 4 300 eurų bauda.
Taip pat gali būti skaičiuojama ir aplinkai padaryta žala. Tais atvejais, kai padangos deginamos, skiriama bauda ir skaičiuojama žala aplinkai.
Parengta pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informaciją