Didžiausiai Kauno ir Marijampolės verslo bendruomenei rūpi demografijos iššūkiai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo forume „Kauno ir Marijampolės regionų gyvybingumas: demografijos iššūkiai ekonomikai“ akcentuota, kad demografiniai pokyčiai daro vis didesnį poveikį regionų ekonominei raidai, darbo rinkos stabilumui ir Lietuvos konkurencingumui, todėl būtini koordinuoti verslo, valdžios ir mokslo sprendimai.
Demografija – ne ateities rizika, o dabarties realybė
Penktadienį Kaune verslo bendruomenės, politikos, valdžios, švietimo ir mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei viešojo sektoriaus atstovai ieškojo sprendimų, kaip stiprinti šalies demografinį atsparumą ir kurti ilgalaikę valstybės raidos viziją.
Atidarydamas forumą, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) prezidentas Zigmantas Dargevičius sakė: „Šiandien kalbame ne apie vieną iš daugelio problemų. Kalbame apie problemas, kurios nulems Lietuvos kryptį artimiausiems dešimtmečiams. Demografija šiandien yra ekonomikos likimas. Jeigu regionai tuštėja – silpsta darbo rinka. Jeigu trūksta žmonių – stagnuoja investicijos. Jeigu negalime pritraukti talentų – prarandame konkurencingumą. Turime pasakyti aiškiai: tai jau ne ateities rizika. Tai – dabarties realybė“, – pabrėžė Z. Dargevičius.
KPPAR prezidentas taip pat akcentavo, kad be tikro dialogo tikrų sprendimų nebus. „Gera ekonominė politika gimsta ne kabinetuose – ji gimsta dialoge“, – kalbėjo Z. Dargevičius, kviesdamas verslą ir valdžią kalbėtis nuolat ir iš esmės.
Forumo atidarymo sesijoje kviesta dirbti visiems kartu
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Juozas Olekas forumo atidarymo sesijoje atkreipė dėmesį, kad neseniai LR Seime vykusioje konferencijoje prieitas aiškus sutarimas, kad darbo jėgos trūkumas yra problema numeris du. Problema numeris vienas yra taika. „Susigrąžinti išvykusius tautiečius galime iš visur“, – kviesdamas bendriems veiksmams gerinant demografinę padėtį ir sprendžiant darbuotojų trūkumo problemą, sakė J. Olekas.
Visi supranta, kad demografinė situacija netenkina, todėl reikia žiūrėti kompleksiškai ir veikti trimis kryptimis: demografijos, kontroliuojamos ir valdomos imigracijos bei norinčios sugrįžti išeivijos susigrąžinimo. „Estetikos, patogumo ir kokybiškų paslaugų neužtenka, reikia ir gerai apmokamų darbo vietų“, – pažymėjo Jonavos rajono meras, Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Kauno technologijos universiteto rektorius prof. dr. Eugenijus Valatka pabrėžė mokslo ir studijų institucijų vaidmenį stiprinant regionų ekonominį potencialą per žinias, inovacijas ir talentų ugdymą. „Švietimas – viena iš fundamentaliausių jėgų. Švietimas visuomet buvo, yra ir liks jėga, apsprendžianti judėjimą. Tačiau yra keturios dedamosios, miestui, regionui ir šaliai itin svarbios kalbant apie talentus: infrastruktūra, ekonominė veikla, žmonės ir kultūriniai dalykai“, – vykstančiais susitikimais, konferencijomis ir tokiais forumais, tampančiais bendrystės erdvėmis, pasidžiaugė Kauno technologijos universiteto rektorius.
Nuo regionų gyvybingumo iki technologinės pažangos
Forume skirtingų sričių ekspertai, politikos, verslo ir mokslo atstovai demografijos temą nagrinėjo iš kelių perspektyvų – nuo regionų gyvybingumo, darbo jėgos pasiūlos ir investicinės aplinkos iki švietimo, talentų ugdymo, technologinės pažangos ir ateities darbo rinkos.
Pirmojoje forumo dalyje dėmesys sutelktas į demografinių pokyčių poveikį regionų ekonomikai, aptariant darbo jėgos trūkumo, verslo konkurencingumo ir regioninių skirtumų klausimus.
Vilniaus universiteto Socialinės politikos katedros profesorius dr. Boguslavas Gruževskis pranešime apie demografinius pokyčius Lietuvoje kvietė į situaciją žvelgti ne tik kaip į grėsmę, bet ir kaip į paskatą ieškoti naujų sprendimų regionų ekonominiam gyvybingumui stiprinti. Pasak B. Gruževskio, migracija turi tarnauti valstybei, o savo ilgalaikį demografinį stabilumą praradome prieš 20 metų. „Nors jau prieš 20 metų daug ką galėjome padaryti, bet vis dar svarstome, ką“, – sakė jis ir atkreipė dėmesį, kad švietimo sistema turi būti įpareigota ruošti žmones darbo rinkai.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis sekretorius Rimas Varkulevičius savo pranešime akcentavo mažėjančios darbo jėgos pasiūlos įtaką verslo plėtrai, investicijų sprendimams ir konkurencingumui. R. Varkulevičius pristatė sausio mėn. KPPAR atliktos verslo apklausos rezultatus ir atkreipė dėmesį, kad net 63 proc. respondentų nurodė darbuotojų trūkumą.
Antrojoje dalyje diskutuota apie žmogaus vaidmenį ekonomikos ateityje, švietimo sistemos svarbą, profesinio augimo prielaidas, skaitmenizacijos, dirbtinio intelekto ir kitų technologinių pokyčių įtaką verslo sprendimams.
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas dr. Dainius Žvirdauskas savo pranešime akcentavo, kad Lietuva dabar išgyvena geriausią laikotarpį, kokį esame turėję, pažymėjo, kad ne viskas yra blogai. „Yra gerų dalykų, bet turime kur tobulėti“, – sakė jis.
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė kalbėjo, kaip efektyviau išnaudoti darbuotojų profesionalumą ir ekspertiškumą. „Mes turime investuoti tam, kad įgalintume žmogaus aukštesnio lygmens mąstymą ir veikimą“, – pabrėžė VDU Švietimo akademijos kanclerė.
KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų profesorius dr. Rytis Krušinskas atkreipė dėmesį, kad šiuolaikinėje globalios ekonomikos aplinkoje svarbūs duomenimis grįsti sprendimai. „Mes prarandame savo konkurencingumą ir, jeigu nieko nedarysime, gerai nebus“, – mąstyti globaliai ir veikti lokaliai kvietė forumo moderatorius ir pranešėjas.
Erdvė diskusijoms ir sprendimams
Forume taip pat vyko dvi diskusijos, kuriose valdžios, verslo, švietimo ir organizacijų atstovai ieškojo atsakymų, kaip stiprinti darbo išteklius ir kaip derinti žmogiškąjį potencialą su technologijų kuriamomis galimybėmis.
Diskusijoje „Kaip praturtinsime žmonių darbo išteklius?“ dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė, „Verslo žinių“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos Junior Achievement valdybos narys Rolandas Barysas, UAB „Kormotech“ personalo vadovė Aušra Čiužienė, Lietuvos studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja, Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas ir Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius.
Diskusijoje „Kur slypi sumanumas – žmonėse ar technologijose?“ dalyvavo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė, UAB „Mantinga Group“ generalinis direktorius Mantas Agentas, UAB „Axioma Metering“ personalo ir organizacijos vystymo vadovė Živilė Vikertienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato pirmininkė, Medicinos akademijos Slaugos fakulteto dekanė, Geriatrijos klinikos vadovė prof. dr. Jūratė Macijauskienė, Kauno technologijos universiteto rektorius prof. dr. Eugenijus Valatka ir VšĮ „Kaunas IN“ direktorius Tadas Stankevičius.
Diskusijas ir forumą moderavo KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų profesorius dr. Rytis Krušinskas ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys dr. Mindaugas Misiūnas.
Forumą uždarė deklaracijos dėl darbo rinkos stabilumo užtikrinimo pristatymas. Tikimasi, kad deklaracijoje siūlomos priemonės sudarys sąlygas regionų ekonomikos stabilumui užtikrinti, skatins verslo konkurencingumą ir plėtrą, sukurs palankias sąlygas didinti visuomenės sveikatingumą, stiprinti mokslą ir kokybišką švietimą, valstybės saugumą ir formuoti bendrą palankią aplinką gyvenimui Lietuvoje.
Kauno ir Marijampolės regionuose bei visoje Lietuvoje kviečiame kurti tvarią, įtraukią ir konkurencingą darbo rinką, kuri atlieptų demografinius iššūkius, pasinaudotų vykstančia technologine transformacija ir užtikrintų, kad žmonės norėtų čia gyventi, dirbti ir kurti savo ateitį.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų informacija