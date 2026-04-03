Vilkaviškio vyskupo Velykinis sveikinimas 2026

Mielieji,
atėjus šventoms Velykoms, mus vėl pripildo džiaugsmas, kurį sunku palyginti su kažkuo kitu. Taip yra dėl to, kad svarbiausia Velykų džiaugsmo priežastis yra vienintelė ir nepakartojama. Tai mirtį nugalėjusio mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus prisikėlimas, jo pergalė prieš mirtį. Ši pergalė visai žmonijai ir kiekvienam iš mūsų yra nuostabi dovana, nes Kristaus Prisikėlimo dėka mums tapo plačiai atverta amžinojo gyvenimo perspektyva.
Šios dovanos prasmę geriausiai suvokiame ir pilniausiai išgyvename visi drauge švęsdami Velyknakčio ar šventų Velykų ryto liturgiją. Šio šventimo džiaugsmą išsinešame iš Dievo namų, juo noriai dalijamės, sveikindami namiškius, kitus artimuosius.
Šiemet Kristaus Prisikėlimo šventę mūsų krašte praturtina reikšminga sukaktis: net penkios Lietuvos vyskupijos mini ir savo gyvavimo šimtmetį. Viena jų ir Vilkaviškio vyskupija. Lygiai prieš šimtą metų, 1926-aisiais, balandžio 4 dieną buvo paskelbtas visai Bažnyčiai Lietuvoje itin svarbus dokumentas – popiežiaus Pijaus XI bulė Lituanorum gente, kuria buvo pertvarkyta vietinės Bažnyčios struktūra ir įsteigta nauja Bažnytinė provincija. Kartu su atgimstančia Lietuvos valstybe, Bažnyčia anuomet žengė į brandesnį savo gyvenimo etapą, pažymėtą nauju gyvybingumu, sąmoningumu, atsakomybe už savo misiją.
Šiemet, šimtmečio metais vėl švęsdami Kristaus Prisikėlimą, išgyvename tai, kas mus sieja su pirmomis Velykomis – Kristaus Prisikėlimo slėpiniu. Taip iš naujo galime suprasti ir patikėti, kad Prisikėlimo šviesa yra stipresnė už mirties tamsą, kad Dievo gailestingumas ir meilė stipresni už nuodėmę.
Šventiniame pakilime geriau išgirstame ir apaštalo Pauliaus kvietimą, nuskambantį Velykų dienos Mišiose: „Siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1–2). Tai kvietimas gyventi žemėje taip, kad širdimi ir protu gręžtumės dangaus link. Juk nieko vertingesnio už amžinąjį gyvenimą žmogus negali atrasti – šis siekis tebūna mums pats svarbiausias ir prasmingiausias. Tegul tad apaštalo Pauliaus pamokymas skatina taip gyventi, kad tikrai laimėtume, apaštalo žodžiais tariant, amžinybės vainiką.
Tegul, mielieji, Velykų rytas atneša į mūsų sielas ir namus daug džiaugsmo ir gaivios amžinybės vilties. Testiprina mūsų tikėjimą, tepaskatina dėkingumą mūsų Atpirkėjui. Tegul šventosios Velykos atnaujina ir stiprina mūsų ryšį su pačiu mirtį nugalėjusiu ir mus atpirkusiu Jėzumi Kristumi, su jo įkurta ir nuolat jo paties palaikoma Bažnyčia.
Nuoširdžiausiai sveikinu. Šviesių ir viltingų visiems mums Kristaus Prisikėlimo švenčių!
-
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-