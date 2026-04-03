Pasitinkant jubiliejinį mados konkursą-festivalį „Avangardas“

Balandžio 10 d. 12 val. Birštono kultūros centre vyks jau XX mados konkursas-festivalis „Avangardas“, subursiantis jaunuosius dizainerius iš visos Lietuvos, nuo Joniškio iki Vilniaus. Renginyje dalyvaus 5–12 klasių moksleiviai, pristatysiantys apie 20 originalių kolekcijų.
Šių metų tema – „Tapatybės kodas“ – kviečia išreikšti asmeninę poziciją per mados kalbą. Kaip yra teigusi Miuccia Prada, „tai, ką vilkime, yra būdas, kaip pristatome save pasauliui – mada yra momentinė kalba“, todėl jaunieji kūrėjai per drabužį kuria savo tapatybės kodą, kurį galės „perskaityti“ ir žiūrovai, ir mados, ir meno profesionalų komisija.
Žiūrovų laukia netikėti sprendimai: kolekcijos iš perdirbtų medžiagų, plastiko, tekstilės likučių, kartono ar net agroplėvelės. Ant podiumo bus pristatytos ir jautrios istorijos apie vaikystės pabaigą, ir konceptualūs pasakojimai apie žmogaus dvilypumą, kaukes, socialinius vaidmenis ar ryšį su praeitimi.
Dalis kolekcijų interpretuos lietuvišką tapatybę – tradiciniai raštai, amatai ir tautinio kostiumo elementai bus jungiami su šiuolaikiniu dizainu. Kitos kolekcijos kvies permąstyti vartojimą ir mados industrijos poveikį, paversdamos atliekas vizualiai stipriais sceniniais įvaizdžiais.
„Avangardas“ jau du dešimtmečius išlieka viena svarbiausių platformų jauniesiems kūrėjams Lietuvoje – čia gimsta pirmieji kūrybiniai manifestai.
Birštono dizaino asociacijos informacija
-
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-