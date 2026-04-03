Birštono džiazo festivalio laureatė – Vik – Viktorija Gečytė

3 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Šeštadienį Birštono džiazo festivalis vainikavo savo 22-ąjį laureatą. Didžiuoju prizu – unikaliu autoriniu menininko Marijaus Petrausko darbu – apdovanota Paryžiuje gyvenanti džiazo vokalistė Vik – Viktorija Gečytė.
„Už spontaniškumą, žaismę, lietuvybės puoselėjimą, ištikimybę džiazo standartams“ – taip laureatės nuopelnus įvardijo festivalio rengėjas, Birštono kultūros centro vadovas Zigmas Vileikis, teikdamas apdovanojimą. Laureatei taip pat įteikta ir festivalio rėmėjos „Eglės sanatorijos“ dovana.
V. Gečytė vadinama vienu ryškiausių Lietuvos džiazo balsų užsienyje. Ji solidžiai atstovauja mūsų šaliai svarbiuose tarptautiniuose forumuose.
Birštono džiazo festivalio Didysis prizas už nuopelnus šalies džiazui teikiamas nuo 1980 metų. V. Gečytė – antroji jį pelniusi moteris po Nedos Malūnavičiūtės. Tarp laureatų yra daugiausia saksofonininkų ir pianistų.
Kazio Lazausko nuotrauka.
