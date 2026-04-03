Birštone duris atvėrė nauja žaidimų ir švenčių erdvė „Debesų pieva“

Ne vienerius metus Prienuose veikusi vaikams ir šeimoms skirta švenčių erdvė „Debesų pieva“ persikėlė į naujas patalpas Birštone, adresu: Prienų g. 25.
Atsinaujinusi švenčių erdvė nuo šiol dar erdvesnė, dar jaukesnė ir patogesnė, pritaikyta ne tik vaikučių gimtadieniams, bet ir krikštynoms, kitoms jaukioms šeimos ar draugų šventėms. Anot švenčių erdvės savininkės Žanetos Židonienės, žaidimų zonoje telpa nuo 15 iki 20 vaikučių. Mažiausiųjų čia laukia burbulų baseinai, žaidimų namelis, mažiausiems pritaikytos čiuožyklos, mašinėlės, virtuvėlės, įvairių profesijų kostiumai. Yra ir stalo futbolas, biliardas ir dar daug daug visko – tik spėk per tą greit prabėgančią šventę viską išbandyti!
Suaugusiesiems skirti du kampeliai – vienas jų pritaikytas užkandžiams ar saldžiam stalui, kitas, skirtas didesnėms vaišėms. Didelis privalumus, jog naujoje erdvėje yra ir kiemelis, kurį galima išnaudoti papildomoms pramogoms: batutams, grilinimui ar tiesiog norintiems perkelti šventę į lauko erdves.
Ž. Židonienės teigimu, kaip ir anksčiau, taip ir šiemet, erdvėje planuojama rengti ir teminius renginius, vakarėlius. Tokiomis retomis progomis už simbolinę kainą erdve naudotis galės pavieniai vaikučiai. Kitais atvejais sutartam laikotarpiui išnuomojama tik visa erdvė.
„Debeų pievos“ savininkė džiaugiasi, jog balandžio ir gegužės mėnesių rezervacijos jau sparčiai pildosi, todėl, jei turite numatę konkrečią datą savo šventei, Žaneta kviečia susisiekti iš anksto (tel. +370 645 97 527 arba Facebook „Debesų pieva. Erdvė vaikams ir šeimoms“).
Kovo 25 dieną Birštone duris atvėrusia nauja erdve vaikams džiaugėsi ir Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė kartu su vicemeru Edvardu Citvaru. Pasveikinti šeimininkų su įkurtuvėmis taip pat atvyko ir Birštono turizmo centro vadovė Rūta Kapačinskaitė, o, perkirpus simbolinę atidarymo juostelę, pirmieji naująją erdvę įvertino Birštono darželinukai.
Rimantė Jančauskaitė
